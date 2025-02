Así eran los interminables rodajes de ‘Aquí no hay quién viva’

María Adánez ha hablado sobre cómo eran las intensas jornadas de rodaje de 'Aquí no hay quien viva'.

Las tramas de Aquí no hay quien viva aún perduran en el imaginario de muchos españoles. La mítica serie de Antena 3, que permaneció en antena durante 90 capítulos hasta su cancelación en el año 2006, sentó las bases de La que se avecina, la serie española más longeva de la actualidad. María Adánez, presente en el reparto de las dos ficciones, estuvo durante 77 capítulos defendiendo el personaje de Lucía, más conocida como La Pija.

La intérprete, en una entrevista para el programa Aquí Catalunya de la Cadena SER, se ha referido a los rodajes de la serie producida por José Luis Moreno. El exigente ritmo de trabajo terminó consumiendo a todo el equipo de la serie. “Hubo un momento que nos comía tanto, tanto, tanto, la emisión… En ese momento sabíamos que estábamos haciendo un éxito y entonces, claro, la cadena pidió capítulos, capítulos y más capítulos. Trabajábamos sábados y domingos”, ha comenzado diciendo.

La grabación de la serie también tenía lugar a horas insospechadas, un detalle que ya salió a la luz por otros de los protagonistas del reparto. “Lo más surrealista que me ha pasado a mí es que me llamen, de verdad y literalmente, no os estoy engañando, a las dos de la mañana los de producción para citarme a las seis y media. Dije: ‘pues ya duermo mañana’”, ha relatado.

La actriz encargada de dar vida al personaje de Rebeca en La que se avecina ha comparado los tiempos actuales con las producciones de hace dos décadas. Los cambios saltan a la vista. “La televisión ha cambiado mucho en 20 años. Ahora todo es digital. Antes también, pero tenía que pasar por un proceso de talonaje para tratar la imagen y unificar el color antes de su emisión. Hubo un capítulo que creo que terminamos de rodarlo de madrugada y llegó un señor con una ‘motillo’, recogió la cinta y se la llevó a Antena 3”, ha recordado.