Cuando ser deportista es un negocio

La pasada semana se conoció la noticia del impedimento del nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, a la visita de Gerard Piqué a El Hormiguero. Las normas internas impuestas por el nuevo técnico para controlar las actividades extradeportivas de sus futbolistas han impedido que el defensa acuda al programa de Pablo Motos para promocionar la Copa Davis. Piqué tenía programada la entrevista en el conocido programa de televisión aprovechando el parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales.

Lo que para Gerard Piqué era algo habitual en años anteriores ahora no lo será por el nuevo código interno. El capitán azulgrana no podrá promocionar el torneo de tenis que organiza a través de su empresa Kosmos. El nuevo técnico no quiere que sus jugadores realicen viajes de avión en sus días libres ni que participen en actividades nocturnas, como era el caso de la entrevista, que además tenía lugar en Madrid.

Este hecho prohibitivo ha puesto de manifiesto la creciente presencia de deportistas en la televisión. Ellos son conscientes del altavoz que supone y es habitual verlos en diferentes espacios. Precisamente por El Hormiguero han pasado multitud de profesionales del ámbito deportivo. Rafa Nadal, Fernando Alonso, Jorge Lorenzo, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Ana Peleteiro, Joaquín Sánchez o Marc Márquez son algunos de los ejemplos más significativos. Además, en la mayoría de los casos con registros de audiencia superiores a las visitas de otras personalidades del mundo de la política o la sociedad. Sin ir más lejos, muchos de los casos citados han superado los números de audiencia obtenidos por la reciente intervención de Isabel Díaz Ayuso en el talk show.

Si los principales eventos deportivos suelen congregar a millones de personas frente al televisor, las apariciones de los deportistas en televisión no se quedan atrás. Al fin y al cabo, son los verdaderos protagonistas y cuentan con altas cifras de seguidores que siguen todos sus pasos. Más ahora con las redes sociales que permiten un seguimiento casi simultáneo de las agendas de los deportistas, donde la televisión y la publicidad han pasado a ser un negocio más, y en muchos casos con contratos de imagen muy generosos.

El aspecto mediático se ha convertido en un elemento más en la carrera de muchos deportistas de éxito. Normalmente, el fútbol es el principal caladero, pero hay deportistas de nivel de otros ámbitos como el tenis, baloncesto, Fórmula 1, motociclismo o atletismo que también son referencia en la televisión y un filón para las grandes firmas que apuestan por el deporte como un valor seguro de cara a las campañas de publicidad.

Marc Márquez y Carlos Sainz, dos iconos del motor, en una reciente campaña publicitaria de Estrella Galicia se han ataviado los monos rojos de la popular serie de Netflix, La casa de papel. La firma cervecera aprovecha el tirón de la serie para promocionar su producto con lemas como “La historia termina, La resistencia continúa”.