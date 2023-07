El día que Raphael habló de política

Raphael pasó por Plano general, el programa de entrevistas de Jenaro Castro que lleva inventariada una nómina importante de personajes de referencia de nuestro país. El cantante nacido en Linares, con sus 80 años cumplidos y confesos, está de vuelta de todo y no rehuyó ninguna de las preguntas del cuestionario.

Después de la notable serie Raphaelismo (Movistar Plus +) parece que se ha consolidado su mito, y en ‘Plano general’, tanto el Raphael que se puso la ‘ph’ porque inició sus grabaciones en Philips como el Rafael Martos familiar, que por lo que adivinamos cada vez se parecen más, transmitieron encontrarse estar en plena forma.

Desde su renacimiento tras el trasplante de hígado, el artista no ha hecho más que ganar en serenidad y aplomo. Necesita trabajar más que comer, porque ese es el motor de su vida. Su última colaboración con Pablo López, Victoria, le va a tener ocupado durante el próximo año en una gira intensa.

Pero Raphael quiere más. Quedó tan contento con la experiencia en ‘Mi gran noche’, Álex de la Iglesia mediante, que prometió regresar al audiovisual. Lo que no nos esperábamos es que hablase de política. Él nunca lo hace. Pero el cuestionario de Jenaro Castro semana tras semana no la evita. Refiriéndose a las elecciones del próximo 23-J el consuegro de José Bono no pudo ser más claro. Gane quien gane, que lo haga por una mayoría muy holgada, que le permita gobernar. Sin necesidad de tener que pactar con formaciones pequeñas.

Es infrecuente escuchar opiniones tan rotundas. Tampoco se suelen escuchar en las tertulias, donde todo está tan tamizado. Pero hablamos de Raphael. Alguien de quien ‘Cachitos de hierro y cromo’, mientras interpretaba Qué sabe nadie, rotulaba que nadie podría cantarla con mayor autoridad moral.

Y es que Raphael es mucho Raphael.