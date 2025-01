¿Por qué nos empeñamos en quedar tan mal en Eurovisión?

A Chanel se le dijo de todo. Una inmigrante cubana criada en Barcelona con un talentazo que era visible desde el primer segundo de su coreografía. Lo captaron al momento los espectadores de Eurovisión, de toda Europa. La solidaridad hacia Ucrania impidió que ganara. Recordemos. La miopía de ingratitud que prima en nuestro país sacudió a aquella candidatura por todas partes. Se metieron todos los políticos. Menos el PSOE, protegiendo a regañadientes a RTVE,y Vox, todos los demás (Podemos, PP, los independentistas, toditos) atizaron a Chanel, a la que se le tildó incluso de incitar a la prostitución. Se le criticó porque las votaciones del jurado de Benidorm habían impedido la decisión del público. El jurado tenía razón. Pero por criticar Slo Mo hasta se dijo entonces que era el producto de una discográfica. Lo sospechoso es que hubiera sido el producto de una ferretería.

En fin: nadie quería que fuera Chanel a Eurovisión (en este periódico se la defendió en todo momento) aunque ese número maldito, que ahora pone de pie a todos los eurofans, reportó el mejor puesto de España en el festival desde 1995. Tercer lugar con 459 puntos. En aquel año Francia mandó un remedo de nuestras Tanxugueiras que quedó por la cola, el destino de aquellas jóvenes gallegas, un puesto que ligeramente hubiera enmedado Rigoberta Bandini, las tetas y el Ay, mamá. De no haber existido Chanel en aquella edición de 2022 los representantes con más posibilidades en Europa hubieran sido los Varry Brava con Raffaella (aquel festival además era en Turín).

En las dos ediciones siguientes ni ha habido fortuna, ni puntería. Ni tampoco existían las mismas perspectivas para seguir los pasos de la Mami. La ganadora en Benidorm en 2023, Blanca Paloma, nos distorsionó la intuición con su perfomance folclórica desatada (sería díficil de encuadrar en el flamenco, o en el flamenqueo siquiera), con una ruidosa propuesta muy racial, complicada de encajar y que “no fue entendida” en Europa. Más bien no fue vista. Ni gustó. Porque en Eurovisión hay que gustar mucho, para empujar al espectador de países de por ahí a que llame convencido y vote. Pero ni Eaea ni el Zorra del pasado año, con Nebulossa, podían sacar partido del televoto. Es decir, a la gente en casa, en países de por ahí, no les convenció. Y no les gustó. Incluso probablemente se fueron a prepararse un sandwich de pavo tieso y ruibarbo mientras actuaba España.

No había visos de chanelazo ni en 2023 ni en 2024. Tampoco se atisba en 2025, salvo que Melody o JKabello (le ha entrevistado Julio Sampalo en este fin de semana) propongan algo sorprendente en el escenario. Y a ver los demás. Demos margen. El pasado año Almacor con el techno y los efectos de Brillos platino habría sido una opción para quedar arriba. A St. Pedro con el bolero Dos extraños le hubiera faltado más elaboración en la puesta en escena para desgarrar de verdad. Ambos hubieran sido mejor opción que Nebulossa y sus hombres semidesnudos.

Zorra fue una decisión divertida, con determinación, porque el año anterior se quedó en casa quien aportó la canción del verano, Vicco y Nochentera. Habría amasado más televoto que Blanca Paloma, pero tal vez sin alcanzar el Top Ten. Tampoco en el 24 lo habría conseguido María Peláe aunque su Remitente sí era flamenco. Lo que aporta Lachispa en este año. Si es por convencer, seducir y gustar, el público europeo se decanta más por todo lo que son sones hispanos (Chanel, Beth, Ramón) que por lo étnico en sí. En 2023 Eaea fue 17ª y Zorra en 2024, 22ª. Ahora que en el Benidorm Fest 2025 hay voto gratuito, que nos pille inspirados. Pensemos qué puede ser realmente lo que desde España pueda zarandear de su silla a una señora de Estonia.