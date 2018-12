'Equipo de Investigación' llega con la Manada a su noche 300

La denuncia de una joven de Pozoblanco por abusos sexuales contra varios miembros de La Manada es el eje del reportaje de hoy del número 300 de Equipo de investigación. El programa de Gloria Serra pasó de Antena 3 a La Sexta tras la fusión de ambas cadenas y está a punto de cumplir 8 años en emisión.

El espacio distinguido con la narración personal de su directora es un emblema de La Sexta, que en las últimas semanas afrontó dos entregas de urgencia, una sobre Los papeles secretos de Franco, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del dictador, y otra sobre la figura de Cesar Román, El rey del cachopo. “Hemos estado más pegados que nunca a la actualidad y el equipo se ha venido arriba”, explica sobre un formato que suele ser atemporal con sus reportajes de denuncia y de revelación de secretos.

“Cuando me ven por la calle grabando muchos se sorprenden porque en ese momento destapamos cosas que no sabían que existían a su alrededor y no se lo esperaban”, reconoce Serra, que fue insultada en una manifestación falangista cuando grababan sobre el reportaje en torno a Franco. “Son gajes del oficio, no es nada raro”, reconoce. Ese reportaje sobre la herencia franquista reunió a casi 1,8 millones de espectadores, la segunda cifra mayor alcanzada por Equipo de investigación.

“Sobre el rey del cachopo pensamos como todos que era un caso más bien banal, le seguíamos la pista por asuntos de estafa. El asesinato de su pareja obligó a adelantar el trabajo que teníamos sólo planificado. El reportaje se produjo en apenas ocho horas”, revela Serra, que destaca la labor de las dos subdirectoras, Rocío y Guadalupe, y de la responsable de programas de actualidad de Atresmedia, Luz Aldama.

Los dos especiales llevaron a retrasar a esta noche número 300 a la denuncia de Pozoblanco, donde están implicados 4 de los 5 miembros del grupo detenido en los Sanfermines, con un suceso acaecido el 1 de mayo de 2016. El programa tiene acceso a información inédita y analiza las dos versiones del caso, la de la víctima y la de los acusados. Los reporteros entrevistan a testigos directos de esa noche. Una grabación de apenas 47 segundos, que encontró la Policía Foral de Pamplona cuando revisaban el móvil en la investigación de los Sanfermines, es la prueba clave para la defensa.

Esta no será la única incursión de Equipo de investigación por Andalucía en estas semanas. Serra acaba de regresar de El Rocío para otro de los reportajes. “Nuestro equipo está formado por medio centenar de profesionales, trabajando en varios asuntos a la vez”, explica, añadiendo que al estar encima de asuntos de actualidad han llevado en 2018 un ritmo “más duro”. Los temas relacionados con el consumo son de los más seguidos por la audiencia y siguen conociéndose irregularidades en torno a los productos de alimentación o los medicamentos.

“Como pasó con El rey del cachopo hay historias que empiezas por un lado y terminas en otro distinto al que pensabas. Al investigar salen aire detalles y nombres impensables”. Serra explica que su programa tiene “tanto afán de denuncia como de divulgación”. “Ese carácter nos da credibilidad. No queremos llevar a nadie a nuestro molino. No somos protagonistas. Lo que queremos constar son historias ciertas para que sean conocidas por todos”, subraya la periodista.