Eugenio Blanco: "El Mundial de Fútbol nos coloca en una dimensión extraordinaria"

Eugenio Blanco ejerce de Vicepresidente Sénior de Contenidos de DAZN España desde octubre del año pasado. En la plataforma de streaming lleva trabajando desde su lanzamiento en nuestro país en 2019. Antes de ocupar el cargo de máximo responsable de contenidos hizo las labores de editor jefe. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido director de contenidos de Podimo, editor jefe para Perform Group en Londres y ha colaborado con El País, Forbes, Vice y Jot Down.

–¿Cuáles son los retos que se marca DAZN España en este comienzo de año?

–2026 es un año impresionante para DAZN. La llegada del Mundial a nuestra plataforma marca claramente un antes y un después. Nos pilla en un momento de madurez como equipo, pero todavía con el hambre de los proyectos en expansión, con la creatividad intacta y con enormes ganas de contar e innovar. El reto principal es contar el Mundial de una manera sólida y creativa. Y que ese mismo impulso inspire toda nuestra programación. El año viene cargado de historias tremendas e inciertas, y tenemos el mejor catálogo de nuestra historia (F1, MotoGP, LaLiga, las grandes ligas internacionales, ACB, NBA y muchísimo más) y el mejor equipo para hacer disfrutar a todos los aficionados del deporte en nuestra plataforma.

–¿Qué balance hace de su cometido como responsable de contenidos de DAZN España, cargo que ocupa desde octubre del año pasado?

–Me lo estoy pasando en grande. Me hice cargo del equipo en la semana de El Clásico; imagina: empezando con el contador a tope de revoluciones. Desde entonces ha sido un no parar. Hemos ratificado un nuevo estándar de producción en ACB que ha eclosionado en la Copa del Rey. Hemos estrenado Volver, donde los deportistas más grandes de nuestra historia (Iniesta, Nadal, Gasol y Alonso) han rendido tributo a Marc Márquez. Hemos contado una Super Bowl extraordinaria, ofreciendo todos los ángulos posibles. Hemos contado decenas de partidos de LaLiga y de otras ligas internacionales. Y ahora estamos preparando una nueva temporada de F1 y MotoGP reivindicando nuestro sello: en el circuito, cerca de los pilotos y con el mejor equipo posible contando cada historia y cada vuelta.

Eugenio Blanco ocupa el puesto de Vicepresidente Sénior de Contenidos de DAZN España desde octubre del año pasado en sustitución de Quim Domènech. / DAZN

–¿Cómo valora el trabajo que ha desempeñado Quim Domènech, su antecesor en el cargo directivo?

–El ascenso a director global de contenidos de Quim es el resultado de una gestión extraordinaria. Quim es un gestor visionario que tiene un olfato único para detectar el contenido que mejor impacta en la audiencia. El trabajo que hemos hecho con los equipos refleja una gran pasión por conectar con todas las audiencias posibles, por elevar el nivel de producción, por conseguir accesos y escenarios nuevos para el espectador y por ser un claro referente en todo el ecosistema digital dentro de la conversación deportiva. Es un enorme orgullo que el trabajo que Quim Domènech ha realizado con todos los equipos en España se haya convertido en el gran faro de DAZN a nivel internacional.

–DAZN se ha hecho con los derechos de retransmisión del Mundial de Fútbol 2026. ¿Cómo afrontáis esta cita tan importante para el planeta fútbol?

–Desde que estoy en DAZN, hemos tenido el privilegio de activar LaLiga, F1, MotoGP, el Mundial de Clubes de la FIFA y todas las ligas internacionales, pero el Mundial de fútbol nos coloca en una dimensión extraordinaria. No hay evento que suscite tanta pasión concentrada. Todo el país va a estar mirando. Y solo en DAZN se va a poder disfrutar de toda la competición. Lo afrontamos con enorme ilusión y responsabilidad. No tengo duda de que vamos a estar a la altura. Vamos a desarrollar nuestro tono de voz, nuestra capacidad de acceder a los protagonistas y de hacer entender el juego como nadie. Tenemos en nuestro ADN una forma de contar muy particular: esa mezcla que llega al usuario tradicional que quiere una retransmisión de calidad, con toda la información y los detalles posibles, y que también sabe conectar con las nuevas generaciones que buscan un relato más interactivo, que quieren ser protagonistas de los eventos y una plataforma variada donde puedan disfrutar del evento, pero también chatear, jugar y expresarse. El reto del Mundial nos llega como equipo en el mejor momento posible. Después de acumular mucho conocimiento y hacer muchas pruebas, hemos encontrado un gran equilibrio para diseñar un producto moderno e innovador que respeta las señas de identidad de las grandes retransmisiones. Tengo la certeza de que vamos a armar el mejor equipo de talentos, creadores de contenido y periodistas para estar a la altura histórica de la cita. Vamos a contar algo inolvidable.

–En los últimos tiempos habéis reforzado vuestra estrategia de ofrecer contenidos en abierto a través de la plataforma. ¿Vais a seguir alternando esa estrategia con los contenidos exclusivos para los suscriptores?

–Actualmente ofrecemos una de las propuestas de contenidos en abierto más interesantes y extensas. Cada semana emitimos decenas de eventos de fútbol, baloncesto, boxeo, MMA, motor y mucho más sin necesidad de pagar nada para verlos. Cualquier fan del deporte puede registrarse gratis con un email en DAZN y comenzar a disfrutar desde hoy mismo. Seguiremos apostando en el futuro por nuestra propuesta gratuita. Pero, solo para que el aficionado se haga una idea de la magnitud de nuestra oferta hoy, me gustaría destacar que esta incluye un partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada, un encuentro semanal de Liga Endesa, algunos de los mejores partidos de Liga F, veladas de boxeo y MMA prácticamente cada fin de semana…

–¿Qué acciones lleváis a cabo desde DAZN para luchar contra la piratería?

–Estamos muy comprometidos con la lucha contra la piratería. Está claro que lo hacemos por la propia pervivencia de nuestro negocio, pero no solo por eso. Nos toca ser didácticos y convencer al usuario que piratea de que se equivoca gravemente: limita su experiencia y se ahorra mucho menos de lo que cree, mientras financia grupos muy lesivos para la sociedad.