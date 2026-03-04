La familia de Fernando Ónega: De una directiva de RTVE a un ingeniero especializado en inteligencia artificial

Fernando Ónega, uno de los referentes del periodismo español de las últimas décadas, fallecía este martes a los 78 años en Madrid. La familia del comunicador, que mantiene discreción acerca de la causa de la muerte, se ha acercado desde primera hora a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid, que permanecerá abierta hasta las nueve de la noche. La prensa ha captado el momento en que llegaba Sonsoles Ónega, junto a su hermana Cristina y su pareja Juan, que con un escuesto "gracias" se ha excusado de comparecer en estos momentos difíciles.

De los primeros en llegar también han sido su hijo Fernando y su viuda, Ángela Rodrigo, de luto, con gafas de sol y una imagen del periodista para colocar sobre el féretro. También se han podido ver a rostros de la política y el periodismo, como Mariano Rajoy o Joaquín Prat, pero ¿quién es quién en el entorno más próximo de Fernando Ónega?

Sonsoles Ónega, de cronista parlamentaria a escritora de éxito

No hay duda de que Sonsoles Ónega se ha convertido en el rostro más mediático de esta saga de periodistas. La comunicadora conduce cada tarde el programa Y ahora Sonsoles en Antena 3 y en 2023 ganó el Premio Planeta por Las hijas de la criada, una historia ambientada en la Galicia natal de su padre. El veterano cronista siempre se mostró orgullo de sus hijas y, una vez retirado, había pasado a ser "el padre de Sonsoles Ónega".

Sonsoles fue durante casi una década la cronista parlamentaria de los informativos de Telecinco, siguiendo los pasos de su padre. La presentadora ha reconocido en varias ocasiones que su padre suponía "el comodín de la llamada" uando se le presentaba alguna duda. En su tiempo libre fuera de la televisión, Sonsoles continúa su carrera como escritora y, recientemente, ha presentado su nueva novela Llevará tu nombre.

Cristina Ónega, una carrera ligada a RTVE

También fruto de su matrimonio con Marisol Salcedo, la hija mayor de Fernando Ónega, Cristina, también ha seguido sus pasos. Periodista de profesión, la hermana de Sonsoles ha desarrollado buena parte de su carrera detrás de cámaras, ya que desde 2018 ejerce como directora del Canal 24 Horas de RTVE y, desde 2025, subidrectora de los servicios informativos. Cristina Ónega ha estado ligado al ente público desde 1997, primero como redactora en el área de política nacional, más tarde en justica y tribunales y, entre 2012 y 2013, como directora del área nacional.

Cristina también ha sido la directora de comunicación del Consejo General del Poder Judicial y, además, recibió en 2005 el Premio Larra que otorga la Asociación de Prensa de Madrid al periodista joven del año. Para Sonsoles, su hermana es un refrente tanto en lo profesional como en lo personal.

Su hijo Fernando, su esposa Ángela y una pérdida que lo marcó

Quizá el más desconocido sea Fernando Ónega Rodrigo, hermano de Cristina y Sonsoles. El joven ha elegido un camino distinto al del periodismo: es ingeniero especializado en inteligencia artificial por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2024, inició su carrera profesional como consultor en Deloitte.

Finalmente, Ángela Rodrigo, con quien se casó en el año 2000, le donó uno de sus riñones en 2021. Fernando Ónega lo recordaba con emoción y admiración por la generosidad de su segunda esposa. El objetivo de esta intervención fue mejorar la calidad de vida del presentador, muy deteriorada por causa del tabaco.

Uno de los varapalos más duros en la vida de Fernando Ónega fue la pérdida pérdida de su hermano José Ramón, en 2021, a causa del covid. Sus sobrinos, María Jesús y Ramón, con parálisis cerebral, también fallecieron de forma prematura.