“Los famosos se sorprenden de que quiera estar antes con mi mascota que con ellos”

¿Qué quién es Graham Norton? Ahora mismo es el entrevistador más popular entre el público británico y estadounidense y The Graham Norton Show se emite en muchos países.

El canal Cosmopolitan vuelve a traerlo a España y estrenará las nuevas entregas a partir del próximo día 19, de viernes a domingo, tras la película de prime time. El programa de la BBCprofundiza en la lado personal de los famosos a través de la complicidad con este irlandés. Se emite desde 2007. Con el confinamiento este espacio se redujo a una versión abreviada con el presentador desde su casa en Londres charlando con los invitados a través de Zoom.

En la temporada 28, la que ahora se emitirá en Cosmo, volvió a grabarse en el plató de la pública británica. A través de internet Graham Norton atiende a esta web.

–Su programa se distingue por el sofá rojo que ha inspirado a otros programas en España ¿regresa con las distancias que obligan la pendemia?

–Es una pena que el sofá no vaya a estar, porque es muy acogedor y los invitados están a gusto en él. Está siendo una temporada diferente, pero no por ello menos entretenida. Las medidas de distanciamiento social significan que los invitados no pueden hacer sus habituales saludos, los besos. Nuestro estudio se ha preparado.

–¿Sus invitados están en el plató?

–Recuperamos cierta normalidad, pero lógicamente habrá invitados que estarán presentes y otros que participarán a través de videoconferencia. Ya sabemos todos que es muy difícil viajar debido a la pandemia así que se entiende que los famosos, por esta o cualquier otra razón, prefieran participar desde sus casas.

–¿Cómo llevó el confinamiento?

–Aburrido. Estuve cortándome yo mismo el pelo y me quedó terrible. Ducharse cada día comenzó a convertirse en algo muy emocionante. Es increíble lo lento que pasa el tiempo cuando estás confinado, qué lento. Pero me sentí una persona afortunada. Seguí trabajando con el programa de televisión desde mi casa y los sábados iba en bicicleta a la BBC para preparar el de la radio. También aproveché para terminar mi nueva novela. Me marqué unos horarios y eso ayudó. Fue provechoso.

"El día antes del confinamiento de marzo llevaron todas las cámaras y el equipo. Todo parecía estar listo. Pensamos que sería sencillo hacer el programa en remoto y fue muy difícil"

–¿Cómo fueron sus relaciones personales?

–Hablé mucho por teléfono y con las omnipresentes videoconferencias. Y hablé con amigos que no tuvieron tanta suerte como yo y perdieron su trabajo. Para ellos el confinamiento fue más difícil.

–¿Cómo se organizaron?

–Una vez que la BBC dio el visto bueno a todos los cambios al principio pensamos que haríamos el programa en el estudio sin públicov pero a medida que la crisis sanitaria se volvía más seria nos dimos cuenta de que tendría que presentarlo desde casa. Estuve muy satisfecho del resultado y así todo el equipo pudo mantener sus puestos de trabajo.

–¿Cómo se presenta un programa estelar desde casa?–El día antes del confinamiento de marzo llevaron todas las cámaras y el equipo. Todo parecía estar listo. Pensamos que sería sencillo hacer el programa en remoto, pero fue muy difícil. En el primer programa tardamos siete u ocho horas en tenerlo listo en lugar de la hora y media habitual. Se hizo más llevadero con las semanas.

–El público es su ‘ingrediente secreto’ ¿cómo lo solventó?

–El público es una parte fundamental de este programa y me enorgullezco de que los espectadores quieran asistir. Son parte importante de nuestro éxito. Los eché mucho de menos, pero también encontramos una forma divertida de hacer las entrevistas vía Zoom: los mejores invitados fueron aquellos a los que no les importó mostrarnos sus casas, así que pudimos ver cómo viven y eso compensó al menos un poco la falta de público.

–¿Cuál sería su mayor lección recibida en estos meses?

–Pues honestamente, la lección más importante fue darme cuenta de que no soy tan famoso como pensaba. Y también que tal vez no necesito vivir en Londres para ser feliz. Tal vez tenga que ver con mi edad, pero no he echado en falta las cosas por las que la gente vive en el centro: teatros, bares, museos... Soy muy afortunado ya que vivo en una casa grande y con jardín, así que no lo he pasado mal.

–¿Qué nos adelanta de los programas que ahora se han producido desde el plató?

–Gracias a que tenemos un estudio muy grande hemos podido contar con público manteniendo la distancia social. Por descontado ha sido muy difícil que los grandes actores de Hollywood estén presentes y hemos tenido que volver a la videoconferencia, pero sí hay actuaciones musicales en directo.

"Nunca jamás pido personalmente que venga un famoso. Tenemos a gente muy capacitada que se encarga de ese trabajo"

–Recuerde nombres que podremos ver ahora en España.

–Mantenemos el nivel: George Clooney, Viola Davis, Tom Hanks, Jessica Chastain, Emily Blunt, Jamie Dornan, Rebel Wilson, Neil Patrick Harris, Sam Neill…

–¿Pide personalmente que vayan ellos a su programa?

–Nunca jamás. Tenemos a gente muy capacitada que se encarga de ese trabajo. Yo prefiero no involucrarme. A veces recibo emails de alguien al que le gustaría venir y lo reenvío a los compañeros.

–¿Habla con los invitados después del programa?

–Los invitados esperan en su camerino o en una sala de color verde. Si los conozco o son amigos, entro en la sala antes o después. Pero si te soy sincero cuando acaba el programa por lo general soy el primero en irme. Mi excusa es que tengo que llegar a casa para estar con mi perro. Los famosos se sorprenden de que quiera estar antes con mi mascota que con ellos.

"Los que se quedan después en la sala verde suelen ser invitados británicos muy jóvenes que se quedan más tiempo... porque tienen bebidas gratis"

–¿Quienes se quedan en la sala?

–Suelen ser invitados británicos muy jóvenes que se quedan más tiempo... porque tienen bebidas gratis. No puedo dar nombres.

–¿Tiene vetado a los políticos?

–Mi opinión es que si un político quiere aparecer en la TV debería ser en un informativo, en el que los periodistas le pregunten sobre su gestión. No es lo que yo hago.

–¿A quién le gustaría entrevistar?–Los Obama serían buenos. Pero es Michelle a la que me gustaría entrevistar. Nunca ha venido Barbra Streisand. No pierdo la esperanza.