El grave panorama del actor Eric Dane tras complicarse su dolencia de ELA

El actor estadounidense Eric Dane, de 53 años, quien fuera el doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey y Cal Jacobs en Euphoria, sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que se le detectó en abril. La dolencia le ha dejado inhabilitado el lado derecho del cuerpo y una batalla psicológica que libra a diario. “No tengo motivos para tener ánimos en ningún momento del día”, ha lamentado, con un declive físico que le ha desmoralizado.

Mientras se encuentra en este atolladero físico su ex esposa, Rebecca Gayheart, de 54 años, ha sido vista con el multimillonario Peter Morton, cofundador de Hard Rock Café, lo que ha originado una presión mayor a su mal momento personal. El actor señala que la prioridad además de su salud es el cuidado de sus hijas adolescentes, Billie y Geraldin.

Su batalla más crucial está en afrontar su dolencia, que tiene una vida media de tres a cinco años tras el diagnóstico, aunque pacientes como el físico Stephen Hawking, han vivido durante décadas. Su esperanza y objetivo es ser ejemplo para los demás.

“Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo. Tengo un brazo funcional, el izquierdo, pero temo que en un par de meses pierda la mano. Estoy preocupado por mis piernas”, ha explicado el actor ante una enfermedad que ha progresado rápidamente. “Pensé que me encerraría en la habitación llorando dos semanas, pero no soy así", reconoce.

Hace unos días se estrenaba el capítulo de Mentes brillantes, Bright Minds, donde aparece como un enfermo de ELA, un bombero superviviente del 11S llamado Matthew. Además Dane también participará en la nueva temporada de la serie Euphoria (HBO), donde interpreta a Cal Jacobs, personaje vinculado a represiones y a la búsqueda de un secreto familiar.

En meses anteriores a su diagnóstico participó en la serie Countdown, de Prime Video, y en la película de la saga Bad Boys, muestraf de que ha continuado con su labor pese a los momentos adversos. “Es vital que relate mi viaje a tantas personas como pueda, porque mi vida ya no es solo mía”, ha resumido sobre su situación. En su ámbito personal, se le relaciona con una cineasta, Jannell Shirtcliff y la ALS Association de EEUU respalda a Dane porque "pone rostro a enfermedad".