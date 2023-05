Los hábitos de Karlos Arguiñano que te van a permitir adelgazar de cara al verano

A menos de un mes del inicio del verano y con las playas llenas desde hace semanas, la Operación Bikini debió comenzarse hace ya bastantes meses para estar un poco más a tono de cara a ponerse el bañador a diario. A estas alturas no existen los milagros para quitarse varios kilos de sopetón de cara a los meses de julio y agosto, pero nunca es tarde adquirir buenos hábitos para ir reduciendo de forma progresiva los kilos de sobrepeso y, sobre todo, mantener un ritmo de vida más saludable.

El chef Karlos Arguiñano a sus 74 años es ejemplo de vitalidad y de mantenerse en línea, fibroso y ágil, mientras mantiene su programa diario en Antena 3.

La rutina diaria del veterano comunicador vasco es suficiente para estar en forma. Lo importante es la constancia y la disciplina para compensar los excesos.

Arguiñano no es partidario, en condiciones normales, de renunciar del todo a lo que más nos guste para comer, pero su fórmula es sencilla (CLM, como ha dicho en tantas ocasiones): comer la mitad de las raciones habituales. Hay que hacer ingestas menores para evitar ir ganando peso con los años. No se trata de limitar el tipo de alimentos que comemos ni de ayudas, ni suplementos. El chef tiene claro que comiendo menos, de forma perceptible, a lo que hacemos habitualmente, notaremos que estamos mejor en caso de sobrarnos unos kilos.

Más recomendable aún para el chef es desterrar todo lo posible los alimentos ultraprocesados, la comida rápida y los precocinados. La clave está en dedicar media hora al día a cocinar. A cocinar bien y sano. "Si no tienes 30 minutos al día para cocinar es que tu trabajo es la hostia", ironiza Arguiñano. Y con ese cocinado con productos frescos (verduras y legumbres, sobre todo) ya merece la pena el esfuerzo para tener mejor hábitos. Y tener en mente comer menos, si es necesario, comer la mitad. Moderar lo que comemos y medir, pero sin abogios.

El de Zarautz también recomienda hacer media hora de ejercicio diario, unos treinta minutos de caminata a buen ritmo o de ejercicio pausado en casa. Suave pero constante. Con esas reglas básicas todos estaríamos mejor.

Lo de "comer la mitad" fue recomendación de un médico de Zaragoza hace casi medio siglo. La puso en práctica desde entonces y le ha funcionado. En su chequeo médico, en los análisis de sangre, Arguiñano presume de no tener cifras en rojo. "Al no tener ningún dato en negativo, me siento aún mejor, es porque he hecho bien el trabajo", valora.

Arguiñano tiene muchos libros publicados y su último recetario con editorial Planeta es La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables. Se acerca a los 8.000 programas en pantalla y está a diario en la televisión nacional desde 1991 y con más de una década en Antena 3.