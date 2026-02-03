Iñaki Gabilondo, Joaquín Reyes y Loles León fichan por La 2

TVE presentaba este lunes sus nuevos contenidos para La 2, formatos de servicio público y divulgación. En breve se estrena Sukha, magacín en directo para las tardes con la dirección de Miguel Ángel Hoyos y busca ofrecer una mirada “curiosa, crítica y disfrutona” a la actualidad cultural y científica. Presentado por Pablo G. Batista (Todo es mentira), Susana Castañón y el sevillano Jero Fernández Saber vivir), el espacio integrará desde debates y temas de todos los ámbitos a música en vivo, convirtiéndose en el corazón de una parrilla que refuerza su compromiso con la cultura.

La programación dedicada a la divulgación de la lingüística recibe un impulso con el La gran aventura de la lengua española, presentado por Iñaki Gabilondo. A este espacio el veterano comunicador se sumará a la docuserie El exilio junto a Alba Flores. Otro sevillano, Ken Appledorn, conducirá la serie documental Cervantes por el mundo. Novedes que se complementan con el regreso de los viajes literarios de Un país para leerlo y el análisis editorial de Página Dos.

El sevilano Jero Fernández en 'Saber vivir' / RTVE

El entretenimiento educativo se reinventa con la incorporación de Aprobado en Historia, divulgación y humor con Joaquín Reyes; el transgresor Zero dramas, con Loles León, que abordará temas actuales desde una perspectiva irreverente. La ciencia seguirá presente en La 2 con la undécima temporada de Órbita Laika y el nuevo espacio de Pere Estupinyà, No me lo puedo creer., dedicado a combatir los bulos científicos.

La sección de viajes sumará rutas con Charly Sinewan y el ya estrenado espacio con el isleño Alex O’Dogherty Ríos.

Alex O'Dogherty 2 / RTVE

El área de concursos vivirá un año de celebraciones con el evento Aprender jugando, que festejará los 35 años del exitoso Cifras y letras y el lanzamiento de la versión televisiva de ‘Trivial Pursuit’, presentada por Egoitz Txurruka. A esta oferta se suma Captcha, no soy un robot, un nuevo game show conducido por Rodrigo Vázquez que utiliza la Inteligencia Artificial como eje central de sus retos. Todo ello convive con el incombustible Saber y ganar, que mantiene su liderazgo en las sobremesas.

Finalmente, La 2 mantiene su fidelidad a los clásicos que definen su identidad, como Días de cine, Versión española y Atención Obras, con Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez. Programas veteranos como Metrópolis, La aventura del saber y las ofertas deAquí hay trabajo también continúan con su labor de servicio público, asegurando que la veteranía y la innovación caminen de la mano en una temporada que, en palabras del director de TVE, Sergio Calderón, demuestra que la relevancia social es plenamente compatible con el rigor cultural.