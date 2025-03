El inesperado destino de los ingresos publicitarios de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano es uno de los rostros más carismáticos y longevos del panorama televisivo. El cocinero vasco, que se resiste a la jubilación y presume de una salud de hierro, ha sabido desde sus inicios en la televisión ganarse el cariño y la confianza de los telespectadores. El chef ha sido un personaje clave para el desarrollo de los formatos de cocina en la televisión. Arguiñano ha demostrado a lo largo de su dilatada trayectoria una capacidad especial para transmitir su pasión por la cocina delante de una cámara. Una pasión que incluso ha inculcado a su hijo Joseba, que también se dedica a los fogones.

Su carrera en la televisión arrancó en 1989 en el canal autonómico vasco. Unos años más tarde recalaba en TVE, donde vivió dos etapas con un impass porque estuvo trabajando unos años en Argentina. El cocinero vasco también pasó por Telecinco, otra nueva etapa en TVE hasta que en 2010 aterrizaba en Antena 3 con su programa Cocina abierta con Karlos Arguiñano, donde sigue actualmente. Anteriormente a su etapa televisiva, en 1979 abrió el Hotel Restaurante Karlos Arguiñano en Zarautz, un establecimiento que sigue gestionando.

La generosidad de Karlos Arguiñano está fuera de toda duda. Lleva más de 40 años compartiendo sus recetas de cocina, pero lo que no saben muchos de sus espectadores es el lado solidario del conocido chef. Arguiñano, gracias a su popularidad y relevancia, se ha convertido en un reclamo publicitario para muchas marcas relacionadas con el sector de la alimentación y la cocina. De esta manera, el cocinero ha sido la imagen publicitaria de marcas como Gallina Blanca, Avecrem o los supermercados Lidl, entre otros proyectos.

En una entrevista para el programa Dos parejas y un destino de TVE, Arguiñano desvelaba el destino de los ingresos de sus campañas de publicidad. Ese dinero ha ido a parar a obras sociales. “La satisfacción que me da el haber utilizado todo ese dinero para dar de comer a miles y miles de niños que no les llegaba la comida, eso no te lo produce ningún coche, ni una avioneta ni un helicóptero, ni nada”, dijo.

El presentador de Cocina abierta recordaba que había participado en más de 100 anuncios publicitarios. “Yo hago mucha publicidad, yo he hecho más de casi cien spots de televisión. El que tiene un helicóptero se lo gozará, pero que tú sepas que, con el dinero que tú has puesto, están comiendo 2.000 o 2.500 personas todos los días en algún lugar, esa satisfacción no te la produce nada en el mundo nada”, zanjaba sobre este asunto.