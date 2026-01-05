La jornada de Reyes en la televisión ¿Dónde ver las cabalgatas?

Andalucía Directo cumple en este lunes 28 años de emisión con el contenido que vio nacer a este espacio de Canal Sur:las cabalgatas de Reyes de las principales ciudades andaluzas. De nuevo los cortejos de las capitales y de Jerez recorrerán la geografía andaluza a partir de las seis de la tarde, con la conducción del también director del formato, Modesto Barragán.

La cadena autonómica cuenta con carrozas además en las cabalgatas de Córdoba, Jerez, Almería, Huelva y Jaén. Con la vista puesta en el cielo, la meteorología marcará lo que suceda en las calles. En caso de que la lluvia impida alguno de lo desfiles Andalucía Directo se trasladará allá donde estén Sus Majestades para conocer las reacciones de los niños y mayores.

A las cinco de la tarde en la cadena Trece está previsto conectar con el cortejo de los Reyes Magos en Sevilla. También en las respectivas cadenas locales andaluzas en esta tarde se sigue la celebración.

La 1 por su parte retransmitirá la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid a partir de las 18.15. Emisión en directo hasta el Telediario 2 y sigue una tradición iniciada hace más de 60 años por la cadena. Los comentarios corren a cargo de Ana Prada y Javier de Hoyos, con Nacho Mapacho, de Clan ,como colaborador. El desfile recorre desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Cibeles y una de las atracciones principales será la carroza del canal de TVE, Clan, que conmemora los 20 años de esta maca, con la participación de personajes como Peppa Pig, Pocoyo y su hermanita Bea, Bartolito, Bluey, Superthings, y otros personajes de la programación, junto a Gonzalo Pinillos, representante español en Eurovisión Junior.

Los reporteros de la retransmisión son Clara Rivas, Cecilia Revuelta, Lucía Vinaixa, Alberto S. Núñez, María Ortega y Marta Ingelmo con un despliegue de 25 cámaras y 7 grúas.