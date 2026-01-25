Karlos Arguiñano comunica que ha sufrido un accidente antes de grabar su programa

Hay mañanas en las que el equilibrio es un ingrediente esquivo, incluso para quien está en buena forma. El chef Karlos Arguiñano sufrió un percance este jueves, afortunadamente, se quedó en la anécdota, tal como informaba a los espectadores en el espacio que se emitía el viernes y que grabó pese a los dolores de la caída. El accidente se produjo en la cafetería de Zarautz que frecuenta, donde también acuden entre otros el ex seleccionador nacional Javier Clemente, testigo del resbalón. El cocinero iba a salur a su nieta Aitana, de 4 años, que había aparecido por el local, cuando se desequilibró. En un gesto de afecto hacia la pequeña, el comunicador realizó un movimiento en falso que provocó que la silla se desplazara, cayendo él al suelo. El resultado fue una caída seca y aparatosa que silenció por un instante el tintineo de las cucharillas en la cafetería.

Sin embargo, la preocupación de los presentes, incluido el propio Clemente, curtido en mil batallas pero poco acostumbrado a ver a sus amigos efectuar acrobacias en el campo, se disipó en cuanto el cocinero recuperó la verticalidad, quitando importancia a la caída. Lejos de amedrentarse por el golpe, Arguiñano volvió a demostrar que su mejor receta es la rapidez mental. Tras comprobar que sus articulaciones seguían en su sitio, soltó una de sus características perlas: "¡Vaya tela! Estoy yo como para ir ahora a El Desafío", bromeó, en clara alusión al exigente show de pruebas físicas de Antena 3, donde se necesitan arneses para aguantar el equilibrio en las alturas.

Así lo contó en su programa de recetas, que se emite a diario y que graba con un día de plazo. El chef se personó en el plató de su productora pese a lo ocurrido ya que no tenía más importancia, aunque le alerta de que cualquier traspié anecdótico se puede convertir en un probema mayor.

El incidente no alteró el plan de rodaje previsto. Poco después, el chef se enfundaba el delantal para elaborar unos jarretes con puré de patata, demostrando que su agilidad en los fogones permanece intacta, aunque la coordinación entre silla y suelo le haya jugado una mala pasada. El susto se ha quedado en un recordatorio de que, a cierta edad y ante el entusiasmo de una nieta, hasta los maestros de la cocina pueden tener un aperitivo dolorido.