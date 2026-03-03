El Leonardo DiCaprio de Granada pasa con más pena que gloria por ‘First Dates’

Juanjo, que se ha comparado con Leonardo DiCaprio, no ha tenido suerte en su visita a 'First Dates'.

Juanjo es uno de los solteros que ha acudido a First Dates para buscar pareja. Su paso por el formato de citas a ciegas de Telecinco no iba a pasar desapercibido por una curiosa comparación que el propio soltero se ha atribuido. “Siempre estoy con jóvenes, con más jóvenes que yo. Además, he tenido seis parejas estables, igual que Leonardo DiCaprio”, ha comentado nada más pisar el restaurante del amor.

Un parecido que nada tiene que ver con el plano físico. De hecho, la primera impresión de su cita, Dulce, no ha sido nada positiva. “Si vienes a un programa, la estética… No me ha llamado nada la atención”, ha reconocido Dulce.

Juanjo ha querido recalcar a Dulce sus presuntas similitudes con Leonardo DiCaprio. “Yo soy como Leonardo DiCaprio, he tenido muchas parejas pero ninguna ha funcionado. El otro día una chica me dijo que tenía 39, y tengo 47 años”, ha contado ante la sorpresa de la soltera. Precisamente Dulce ha destacado que “aparenta más edad de la que tiene porque no se cuida”.

A Juanjo no le ha importado la edad de su compañera de mesa y mantel, 50 años. “Por la edad que tiene se mantiene bastante bien físicamente. Sus rasgos me resultan agradables”, ha declarado.

En la decisión final se han cumplido los presagios y cada uno de ellos ha preferido no continuar adelante con esta historia. “Me has caído muy bien pero no eres mi tipo. No he tenido ninguna chispa”, ha confesado Dulce. Por su parte, el granadino ha declinado tener una nueva cita con Dulce porque tampoco era su tipo.