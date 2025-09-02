Leticia Sabater, al filo de los 60 años y todas las veces que se ha operado la cara

Leticia Sabater en 1999, antes de comenzar con la ristra de operaciones hasta el día de hoy

Leticia Sabater no pierde el entusiasmo cuando además dentro de poco más de medio año se enfrentará a los 60. Ella sigue siendo un ídolo para muchos españoles y llena las plazas mayores en los veranos con sus actuaciones y sus 'hitazos' como la Salchipapa. Un éxito a su manera de una mujer sin complejos aunque lleva a sus espaldas bastantes operaciones estéticas.

Nacida el 21 de junio de 1966 en Barcelona, Leticia aún se la recuerda por su animada conducción en espacios juveniles e infantiles de Telecinco y TVE como Desayuna con alegría y A mediodía, alegría, hasta convertirse en una singualr cantante aunque la naturaleza no la llamó nunca para el talento vocal y es una participante de reality shows y espacios del corazón por su forma desinihbida de contar todo lo que le pasa.

Hay que reconocerlo, su carrera está marcada por una constante reinvención acompañade de una continua transformación física, y a tenor de lo visto con poca fortuna, la verdad. A sus 59 años su aspecto es discutible .

La cantante de Barbacoa al punto G vive un buen momento profesional y se siente feliz. Encima de ella, sus operacioes continuas. Al menos ha pasado por el quirófano quince veces pero aquí vamos a enumerar las ocasiones en las que al menos la intervención ha sido bien evidente y ha comentado sus efectos.

En 1999: Aumento de pecho. Leticia se sometió entonces, tras ver cómo su carrera televisiva iba a menos, a su primera operación estética conocida: un aumento de pecho, pero no quedó satisfecha con el resultado, lo que la llevó a realizar una segunda intervención para corregirlo. Esta experiencia marcó el inicio de su relación con los cirujanos.

En 2015: Vaginoplastia y reconstrucción de himen Una de las cirugías más polémicas de Sabater fue una intervención estética en los genitales, operacióna realizada en Miami, que incluyó una reconstrucción de himen con el objetivo de "volver a ser virgen". La intervención, que costó 6.000 euros, fue ampliamente comentada en medios y formatos como Sálvame Deluxe. Sabater explicó que buscaba resolver molestias en relaciones sexuales con parejas de "talla grande". El personaje ya le había desbordado en los programas del corazón.

En 2017: Corrección de estrabismo. En un intento por corregir su ojo vago, del que ha sido víctima de crueles bromas, Sabater se operó en 2017, pero el resultado inicial no fue satisfactorio, lo que la llevó a someterse a nuevas intervenciones en los siguientes. En 2022, afirmó haber logrado finalmente unos "ojos rectos".

En 2019: Liposucción de alta definición (Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling). Esta intervención, una de las más costosas, tuvo un precio de aproximadamente 200.000 euros. Consistió en una liposucción para eliminar grasa de áreas como bíceps, espalda, monte de venus, muslos y abdomen, redistribuyendo parte de esa grasa en los glúteos para lograr un cuerpo más definido. Sabater destacó que esta cirugía le permitió lucir abdominales marcados sin necesidad de ir al gimnasio y una anatomía muy equilibrada. En fin.

En 2020: Blefaroplastia y otros retoques faciales. Se sometió a una corrección de párpados caídos por unos 2.000 euros, junto con despigmentación láser para eliminar manchas faciales (300 euros) y arreglos dentales (blanqueamientos y composites por 4.000 euros). Estas intervenciones buscaron rejuvenecer su rostro tal como comentó en programas posteriores aunque el resultado fue discutible.

Leticia Sabater en 2022

En 2021: Lifting facial, mastopexia y aumento de pecho. Pasó por quirófano para un lifting de cuello y barbilla, una mastopexia para mantener el pecho terso, y un nuevo aumento de los senos, comparando el resultado con la talla de Jennifer López. Esta operación tuvo un costo inicial estimado de 40.000 euros, aunque Sabater afirmó que logró una rebaja a 25.000 euros.

En 2022: Intervención múltiple (lifting, mastopexia, blefaroplastia, labios, pómulos, ojos, pechos, glúteos y nariz) En una de sus operaciones más extensas, Sabater estuvo ocho horas en quirófano para retocarse pómulos, ojos, pechos, glúteos, nariz y realizar un lifting facial completo, eliminando piel sobrante y rellenos previos. Esta intervención, que costó 15.000 euros, generó gran impacto mediático debido a su apariencia hinchada en el postoperatorio, aunque ella afirmó estar satisfecha con el resultado y que iba a encontrarse muy bien con el paso de los meses. No fue así.

Desde entonces ha pasado en otras ocasiones por el quirófano pero no ha detallado las intervenciones.