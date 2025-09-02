La lista completa de participantes en 'Supervivientes: All Stars', desde este jueves

Sandra Barneda a su llegada a la presentación de Supervivientes All Stars en el FesTVal de Vitoria

Este jueves 4 de septiembre Telecinco estrenará Supervivientes All Stars 2, una segunda edición del reality de supervivencia que reunirá a 14 leyendas del formato en los Cayos Cochinos, Honduras.

Con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño como presentadores, el programa, producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), ofrecerá una experiencia aún más exigente, sin dotación inicial y con un premio de 50.000 euros para el ganador.

El eje central girará en torno a la figura de Poseidón, que desafiará a los concursantes con nuevos enigmas, retos y más de 60 juegos, muchos inéditos, que pondrán a prueba su resistencia física y mental. Las dinámicas clásicas, como los juegos de localización y de líder, determinarán la inmunidad y las nominaciones directas. Las playas Armonía y Caos, con condiciones y recursos opuestos, serán el escenario donde los equipos lucharán por sobrevivir.

El estreno arrancará con los habituales saltos desde el helicóptero, seguidos de un circuito de barro que los concursantes deberán superar por tierra y mar para formar los equipos iniciales. La Noria Infernal, una de las pruebas más emblemáticas, debutará en la primera gala, otorgando el primer collar de líder, que garantizará inmunidad y el poder de nominar directamente.

Entre las novedades, destaca el Altar de Poseidón, donde la audiencia tendrá un papel decisivo, y el Triángulo de Fuego, una asamblea semanal entre llamas para resolver conflictos y asignar penitencias. La palapa y el Oráculo de Poseidón seguirán siendo puntos clave para analizar la convivencia y los hitos de la aventura.

Los 14 concursantes de Supervivientes All Stars 2’.

Jessica Bueno / MEDIASET

-Jessica Bueno (SV 2011): Modelo e influencer sevillana, madre de uno de los hijos de Kiko Rivera. Regresa tras alcanzar la recta final en su edición. “Vuelvo con más fuerza y experiencia para mostrar quién soy ahora”.

Gloria Camila / MEDIASET

-Gloria Camila (SV 2017): Influencer e hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Afronta el reto en solitario. “Quiero superar mi edición anterior y, si gano, invertiré el premio en la educación de mi sobrina”.

-Iván González (SV 2017, cuarto finalista): Empresario e influencer. Busca resolver tensiones pasadas con Gloria Camila. “Estoy preparado física y mentalmente para ser imbatible”.

-Elena Rodríguez (SV 2020): Madre de Adara Molinero, destacó por su fortaleza. “Vengo a resistir las condiciones extremas y a darlo todo en esta aventura”.

-Sonia Monroy (SV 2011): Cantante, actriz y colaboradora. Aspirante a la victoria tras quedarse cerca en su edición. “Quiero demostrar que soy la ganadora que mis fans esperan”.

-Carlos Alba (SV 2021): Chef y comunicador, regresa tras abandonar por lesión. “Voy a aprovechar esta oportunidad al máximo y a mostrar mi mejor versión”.

Kike Calleja / MEDIASET

-Kike Calleja (SV 2024): Periodista y colaborador. Promete ser competitivo y directo. “Quiero que me conozcan por mí, no por mi trabajo, y no me callaré nada”.

Christofer y Fani, de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' / INSTAGRAM

-Fani Carbajo (SV 2020): Influencer y empresaria, conocida por ‘La Isla de las Tentaciones’. “Daré todo por mi hija, aunque sé que mis compañeros no lo pondrán fácil”.

-Rubén Torres (SV 2024, segundo finalista): Bombero y empresario, récord en collares de líder. “Me considero un rival imbatible y vengo a por la victoria”.

Alejandro Albalá / MEDIASET

-Alejandro Albalá (SV 2021): Empresario y rostro televisivo. “Ahora estoy más maduro y confiado para llevarme el tridente de vencedor”.

-Miri Pérez-Cabrero (SV 2024): Actriz, chef e influencer, conocida por su espontaneidad. “No me callo y no dejo que me manden. Que me teman ellos”.

-Noel Bayarri (SV 2015): Influencer con experiencia en realities. “Vuelvo preparado y con alegría para competir al máximo”.

-Tony Spina (SV 2014): Empresario y pareja de Marta Peñate, ganadora de la primera edición. “Ser el novio de la campeona me motiva a ser el mejor”.

Adara Molinero / INSTAGRAM

-Adara Molinero (SV 2023, segunda finalista; SV All Stars 2024): Influencer y colaboradora, comparte aventura con su madre, Elena. “A la tercera va la vencida, voy a darlo todo”.