Manel Fuentes pone el dedo en la llaga sobre Nebulossa en Eurovisión

David Fernández y Juanra Bonet como Héctor y Tito, sin poder aguantarse la risa en 'Tu cara me suena'

En la gala del pasado viernes en Tu cara me suena intervenía David Fernández, concursante en la temporada anterior y que es memorable para el público español por haber interpretado a Rodolfo Chikilucuatre, el indescifrable personaje que apareció en Eurovisión 2008 con el Baila el Chiki-Chiki, y con Silvia Abril entre las bailarinas. El actor cómico acudía al programa de los viernes de Antena 3 para formar dúo con su amigo Juanra Bonet para imitar a Héctor y Tito, los de Baila moreno, precursores del perreo que imitaría Chikilicuatre. Efectivamente, los tics del personajes eurovisivo aparecieron en unas de las actuaciones más divertidamente desastrosas en toda la historia del programa.

Las risas que no podían contener los dos concursantes, entre los figurantes y bailarines, contagiaron las carcajadas generales. El jurado no salía del asombro entre lágrimas de risa, como le sucedía a Carlos Latre y Lolita. Santiago Segura se lo pasó en grande y en su juicio lo dejó claro: él detecta el talento, pero en esta actuación no lo vio por ninguna parte. En realidad, entre líneas, había mucha ironía. Hay que reconocer el talento de quienes hacen reír, como entre lo voluntario e involuntario fabricaron Juanra Bonet y David Fernández, como se puede ver en el vídeo de la actuación de Héctor y Tito (ojo cuando una figurante de avanzada edad se pega un gran susto cuando aparece David).

En el juicio a la inenarrable imitación el conductor del programa, Manel Fuentes quiso ser sincero y justo con David, pese a su actuación en apariencia lamentable. Quiso ponerlo en su sitio como representante eurovisivo y lo tuvo que reconocer. Aunque en ocasiones sus actuaciones en Tu cara me suena hayan rebasado el mamarracho (premeditado), David Fernández en Eurovisión 2008 consiguió un mejor puesto que Nebulossa con Zorra en este año. Tuvo una posición mucho mejor que otros participantes españoles que fueron en años posteriores.

Chikilicuatre ocupó el 16º lugar de 25 participantes, con 55 votos cuando sólo había televoto. Desde entonces en estos 14 años sólo le han mejorado en posición Pastora Soler y Ruth Lorenzo que fueron décimas y Chanel, en 2022, que fue tercera. Blanca Paloma fue 17ª con 100 votos el pasado año y en este Nebulossa cayó al Bottom 5, fue 22º con sólo 30 votos entre televoto y jurado. Así que un respeto para David Fernández, vino a dejar caer Manel Fuentes.

Y la actuación de Baila el Chiki-Chiki atrajo a más público español al Festival de Eurovisión que cualquier otro cantante excepto Rosa Löpez en 2002. Chikilicuatre llegó a reunir a más de 9 millones de espectadores en nuestro país, un 59,3% de la audiencia.