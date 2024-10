Muerte el cantante de uno de los grandes temas ganadores del Festival de Eurorivisión

Save your kisses for me fue la clamorosa ganadora del Festival de Eurovisión de 1976 (España quedó en mal puesto con un tema machista, Sobran las palabras, con Braulio). Con permiso del Waterloo de ABBA, ganadora dos años antes, en 1974, dicha cancion británica del grupo Brotherhood of Man es la más saltarina y memorable del festival en el siglo XX. Suenan sus acordes y transporta al escenario del certamen eurovpeo.

El cantante principal de aquel cuarteto de dos parejas (como ABBA) del grupo británico, Martin Lee, ha fallecido a los 77 años.

La banda seguía en activo y lo ha comunicado este martes en Facebook y que Lee murió este domingo debido a un fallo cardiaco como complicación de una grave enfermdad que padecía.

"Será tristemente recordado por sus compañeros de la banda, Nicky Stevens, Lee Sheriden y Sandra Stevens, su esposa durante 45 felices años", reseñó la cuenta de Brotherhood of Man.

La formación vivió en parte de aquella afortunada canción optimista de amor, arrumacos académicos de xilófono con los que estos británicos fueron llevados a la victoria en el 76. Sus compañeros de grupo recuerdan de Lee cómo ha vivido felices estos casi 50 años, "recorriendo juntos el mundo en diversas giras" y "en armonía" y disfrutando de otros éxitos a raíz de aquella victoria.

'Save your kisses for me', Lee y Brotherhood of Man consiguieron el primer puesto con un récord de puntos entonces, 164 puntos, y la pegadiza canción fue número uno en 31 países y el récord Guinness de ser el "single de Eurovisión más vendido de todos los tiempos y el mayor ganador por porcentaje de voto" ya que fue un primer puesto de carácter unánime.