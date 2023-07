¿Una nieta de don Juan Carlos ficha por Pablo Motos?

En el prinicipio fueron Pilar Rubio y Nuria Roca. Después, Tamara Falcó, que agrandó el negocio de su trompicada boda, tras sonada ruptura, y se garantizaba así una aparición estelar semanal donde dosificar y modelar sus propias versiones. La culminación es Victoria Federica. Si la hija de Jaime de Marichalar sigue los pasos de la marquesa de Griñón, como todo apunta, multiplicaría su valor en la bolsa rosa y se convertiría en la figura mediática de primer nivel al que ha aspirado en estos años. Ya no sólo tendríamos de ella un álbum en el instagram y en las portadas sino que además tendríamos su voz. Sabríamos qué piensa, qué opina. Tendría tres dimensiones.

Isabel Preysler ha gozado durante años de ese apacible reinado del photoshop y el papel pero en estos tiempos de tiktok no es suficiente la foto y el posado. Hay que hablar, hay que mirar a los ojos. La hija de la infanta Elena y nieta de don Juan Carlos lanzaría un órdago sobre su proyección internacional al convertirse en una estrella televisiva en ciernes en un programa que se conoce en medio mundo aunque sea por pequeños fragmentos. Es lo que necesitaba Victoria Federica con todo ese plan previsto por su padre padra convertirla en una figura influyente de la moda, del estilo. Del corazón. De la nada, incluso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Para El Hormiguero y Pablo Motos, el programa y la persona con más haters de toda España, es una jugada perfecta porque todo lo que no sea la indiferencia a la televisión le viene bien. Victoria Federica incluso callada no deja en la indiferencia, pero ahora tendría la oportunidad de convertirse en un personaje con voz y opinión para agregarse al contenido diario potencialmente más visto que cuya marejadillas se convierten en olas virales en el ámbito de la política. Es un fichaje redondo aunque la hija de la infanta Elena y tataranieta de la reina Victoria Eugenia fuera una sosa. Que no lo es.