Ordena los 32 canales de la TDT y los cambios en la sintonización para 2026

El impulso a la Ultra HD es el siguiente paso en la Televisión Digital Terrestre (TDT) española. En estos momentos solo La 1 y La 2 se ofrecen a nivel nacional en esta calidad de emisión superior, en 4K (aunque ya está en desarrollo el 8K, que duplica su resolución).

España consolidaba la cobertura completa de la alta definición (HD) en febrero del pasado año, cumpliéndose así con el Plan Técnico Nacional de 2019 por el que todas las señalas abandonaban la capacidad estándar (SD) con el que se iniciaron las emisiones de la TDT en 2005 (y el apagón analógico de 2010)., para adaptarse a las demandas de un mercado de receptores orientada a un formato de más calidad. El Full HD es la señal habitual de todas las cadenas a la espera a principios de 2026 de aumentar en abierto las cadenas en 4K (al menos para las grandes generalistas y autonómicas como Canal Sur). Al menos tres canales (Antena 3, Telecinco y la principal autonómica en cada comunidad) irían en Ultra HD.

El dial al completo en HD se rerasó por la panemia de 2020, aunque las capacidades técnicas de la TDT española han permitido al fin dar ese paso a la HD al completo en los oho múltiplex digitales nacionales, seis de ellos heredados (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3 y MAUT) más dos nuevos con cobertura estatal (MPE4 y MPE5 que permitieron esa mejora). El reto en estos momentos es también cubrir las zonas rurales donde no se sintoniza de forma terrestre, por antena, la señal en abierto de TV por lo que está la cobertura por satélite como los servicios de Astra para ese 1% de territorio nacional de zonas remotas pobladas.

La reorganización de la señal de la TDT, en principio sin afectar a la sintonización actual, permitirá en 2026 la incorporación de los canales privados y autonómicos en 4K más el nuevo canal en abierto que había puesto en marcha el Gobierno y que no tiene un candidato en firme. La intención era haber incorporado una señal que explotaría el Grupo Prisa y que disensiones dentro de esta compañía aparcaron el proyecto. Telefónica, Movistar, podría ser el destinatario de ese nuevo canal pendiente para la TDT por lo que serían 27 señales distintas a nivel nacional (actualmente 26), más las 4 a nivel autonómico que tenemos en Andalucía y los 2 que funcionan en Ultra HD. En total son 32 (33 en 2026 y 3 más en UHD). A ellos hay que sumar los canales locales.

Estos son los 32 canales que se deben encontrar en la sintonización de la TDT, a la espera de un nuevo canal que está en proyecto, más las cadenas locales de cada demarcación.

Por TVE (en los múltiplex RGE 1 y RGE 2):

-La 1. Canal generalista que funciona en emisión desde 1956

-La 2. Segundo canal de TVE, en emisión desde 1966

-24 Horas. El canal informativo de RTVE, que se incorporó a la TDT en 2005

-Clan. En canal de contenidos infantiles y reposición de series, también pionero en la TDT

-Teledeporte. Canal de retransmisiones y espacios deportivos, pionero en la TDT y que comenzó a emitir en 1997

Más:

--La 1 UHD

-La 2 UHD

Por Atresmedia (MPE 2 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Antena 3, cadena generalista privada que nació en 1990

-La Sexta, cadena generalista que nació con la TDT en 2006

-Neox, canal de series nacido en 2005

-Nova, canal de telenovelas, también pionero de la TDT

-Atreseries, canal de series, incoporado con la ampliación de la HD

-Mega, canal de documentales y contenidos deportivos, nacido en 2015

Por Mediaset (MPE 3 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Telecinco, cadena generalista nacida en 1991

-Cuatro, cadena generalista que tomó el lugar de Canal + en 2005

-FDF, cadena de series de comedia nacida en la TDT de 2005

-Divinity, cadena de factuales y series

-Energy, canal de series de acción

-Be Mad, cadena de peliculas nacido con la ampliación dela HD

-Boing, canal de contenidos infantiles

Por Net TV (MPE 1)

-Paramount Network, cadena de cine y series.

-Squirrel, cadena de cine que comenzó a emitir en enero de este año relevando a Disney Channel

Por Veo TV (MPE 2)

-DMax, canal de documentales de Discovery ya asentado en la TDT

-Veo 7, canal de cines y series, marca recuperada de la fundadora de la TDT, vino a sustituir a Gol TV hace unos meses

Por Trece (MPE 4)

-Trece TV, canal generalista

Por Radio Blanca (RGE 2)

-Kiss TV, cadena de documentales y factuales

Por Secuoya (MPE 5)

-Ten, cadena de factuales con contenidos deportivos y magacines

Por Real Madrid (MPE 5)

-Real Madrid TV, con contenidos deportivos y películar

A estos canales se le suman los 4 funcionan en el ámbito autonómico en Andalucia. (MAUT)

-Canal Sur, cadena generalista andaluza que comenzó a emitir en 1989

-Canal Sur 2, la señal de Canal Sur con lenguaje de signos y audiodescripciónç

-Andalucía TV, segundo canal de la RTVA

-Bom Cine, cadena privada de películas.

A los 32 canales hay que sumarles los tres o cuatro canales locales que se pueden sintonizar según el reparto del múltiplex autonómico destinado a emisiones de proximidad.

Y la radio:

A los canales de TV hay que sumar el espectro de radio que también es uno de los servicios de la TDT y donde se pueden encontrar las emisoras habituales del dial.