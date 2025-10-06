La original marcha nupcial, maravillosa banda sonora, con la que Bárbara Mirjan entró en el templo de Los Gitanos

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pueden sentirse dichosos del magnífico sábado nupcial en la que los invitados asistieron a una ceremonia religiosa con simbolismo y significado, en el templo de Los Gitanos, donde reposa la duquesa de Alba. Y una fiesta donde amigos y familia estuvieron muy a gusto en el cortijo de La Motilla con un almuerzo al aire libre y una fiesta que se extendió hasta cerca de las tres de la madrugada para culminar un día de felicidad para los contrayentes y allegados.

Una de las anécdotas más sentidas de esta boda ha sido la banda sonora con la que la novia entró en el templo del brazo de su padre y padrino, Javier MIrjan. No fue ninguna de las dos marchas nupciales típicas en esta ceremonia, sino una pieza de uno de los grandes compositores de la historia del cine, pieza recuperada y al alza. Su elección fue a cargo del relaciones públicas encargado de la ceremonia, Jacob Bendaham, amigo personal de los novios.

Esta fue la marcha nupcial que sonó al entrar Bárbara Mirjan en el templo:

Es la banda sonora de la película La Califa, una película de 1970 que estuvo prohibida en España hasta finales de 1976, cuando pudo estrenarse debido a la carga política de la cinta protagonizada por la infortunada Romy Schenider, que se había zafado del encasillamiento como Sissí. No está disponible en ninguna plataforma de streaming, ni se registran pases recientes por algún canal para capturar alguna grabación.

La Califa, o La Califfa en su nombre original francés, tiene una banda sonora compuesta por el maestro Ennio Morricone (mucho más allá de La Misión, la más conocida y recurrente de su amplia obra). La pieza romántica elegida, bellísima, es el tema central de este drama que da nombre a un término árabe que alude así a una líder, en este caso sindical.

La protagonista es la viuda de un activista asesinado que se convierte en la cabeza de la rebelión en la fábrica donde trabajaba su marido. El propietario es Ottavio, a cargo de otro grande como Marcello Mastroianni. En la balada las cuerdas melancólicas acentúan este alegato sobre la dignidad de las familias, en uno de los trabajos más destacados de Morricone. Todo un símbolo añadido en una boda como la vivida este sábado en Sevilla.

Entre las versiones para elegir de la banda sonora está la adaptación de Katherine Jenkins con Chris Botti en un dueto de 2009 o este de Hauser.

La cantante lírica Sarah Brightman lo incluyó en su álbum de 2000 y se ha convertido también en un tema recurrente para los in memoriam.