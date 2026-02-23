Polémica en los premios BAFTA 2026: un invitado con síndrome de Tourette irrumpe con un insulto racista en plena gala

Los premios BAFTA 2026 vivieron un momento de máxima tensión cuando John Davidson, activista e invitado especial aquejado por el síndrome de Tourette, pronunció involuntariamente insultos racistas durante la ceremonia. El incidente ocurrió mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban el galardón a mejores efectos visuales, lo que obligó al presentador Alan Cumming a intervenir con un emotivo discurso solicitando la comprensión del público.

Davidson asistía a la gala como inspiración del biopic 'I Swear' ('Lo juro' o 'Digo palabrotas'), película que valió a Robert Aramayo el BAFTA a mejor actor principal. Durante varios momentos de la ceremonia, el activista prorrumpió en exclamaciones malsonantes debido a su trastorno, alcanzando el punto culminante cuando pronunció el insulto racial "nigga", considerado imperdonable en ámbitos anglosajones. La palabra se escuchó claramente durante la retransmisión, mientras Jordan y Lindo estaban en el escenario. Tras una breve interrupción y un gesto de desagrado por parte de Lindo, ambos actores continuaron con la entrega del premio a 'Avatar: Fuego y ceniza', demostrando notable profesionalidad.

Posteriormente, Davidson abandonó la gala según informó Variety. Alan Cumming tuvo que dirigirse al público para contextualizar lo ocurrido. "[Los insultos] pueden ser parte de los síntomas del síndrome de Tourette en algunas personas, y la película [I Swear] explora esa experiencia", señaló el presentador. "Gracias por vuestra comprensión y por crear un espacio respetuoso para todo el mundo".

Al concluir la gala, Cumming volvió a referirse al incidente con un mensaje aclaratorio. "El síndrome de Tourette es una discapacidad, y los tics que habéis oído esta noche son involuntarios: la persona aquejada de Tourette no tiene control sobre sus palabras", explicó. "Nuestras disculpas si os habéis sentido ofendidos esta noche".

Polémica por la decisión de la BBC de mantener las imágenes

A pesar de que la BBC emitió la gala en falso directo con un margen de dos horas desde su celebración, la cadena optó por no editar el incidente. Las imágenes se mantuvieron en la versión difundida al público mundial, lo que generó críticas en redes sociales contra la organización por no haber suprimido los momentos comprometidos.

Qué es el síndrome de Tourette y cómo afecta

Descrito por primera vez en 1825 y diagnosticado formalmente en 1885 por el neurólogo francés que le dio nombre, el síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por múltiples tics motores (movimientos) y al menos un tic vocal o fónico (palabras o sonidos). El cuadro clínico incluye la coprolalia, o tendencia a pronunciar insultos compulsivamente en momentos de estrés o agitación. Aunque los medios han exagerado este síntoma, solo afecta al 10% de las personas diagnosticadas con el síndrome.

La trayectoria de John Davidson como activista

Desde 1989, cuando protagonizó un documental de la BBC sobre su condición, John Davidson ha ejercido como activista en defensa de las personas aquejadas por el síndrome de Tourette. En reconocimiento a su labor, Davidson recibió en 2019 la Orden del Imperio Británico por sus esfuerzos en visibilizar y normalizar este trastorno neurológico.