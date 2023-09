Este es el programa que deja atrás a Jorge Javier Vázquez en las noches de Telecinco

Jorge Javier Vázquez se despide. Adiós. Deja la franja nocturna felicitando a sus rivales en las noches en su fugaz aparición. Pablo Motos no le ha respondido en ningún momento a sus mensajes con bala en las redes. Se ha visto superado por Wyoming, por Carlos Sobera con First Dates. Cuentos chinos, una buena idea mal desarrollado y peor trazada en el plató, ha dicho adiós en la parrilla de Telecinco tras haber bajado hasta el 5,8%, perder uno de los cuatro días de emisión y sin haber dado impresión de no haber tenido cintura para adaptarse a la audiencia.

La dirección de Mediaset España ha decidido cancelar al cabo de tres semanas los Cuentos chinos de La Fábrica de la Tele y desde este lunes tiene el recambio que no va a ser el de adelantar el prime time sino un nuevo espacio a las diez de la noche. De lunes a miércoles se programará Gran Hermano VIP. Última hora, el resumen de lo que sucede en la casa y con la conducción de Lara Álvarez. La presentadora asturiana, conductora de Supervivientes desde Honduras, había sido la anfitriona del recuperado Me resbala en las noches veraniegas.

Más reality para la parrilla de Telecinco que no ha sorprendido en esta temporada como venía anticipando. Los datos de audiencia se traducen en los bajos índices que luce la que hasta hace dos años era la cadena más vista.

Lo sucedido es duro para Jorge Javier, que ya venía de un bajón anímico tras ser cancelado Sálvame. Su siguiente proyecto ha naufragado de primeras. Tras tres semanas en antena Cuentos chinos el espacio pensado para rivalizar de manera directa con Pablo Motos se ha caído de la parrilla, tal como se venía barruntando de esta semana. Telecinco ha prescindido del magacín oriental ante su discreto rendimiento. Telecinco lleva años sin una parcela expresa en el access prime time y esta primera apuesta ha sido frustrante en contenido y en aceptación. Recurre de nuevo al repaso del reality para la competida parcela donde están El Hormiguero, Cuatro estrellas, El intermedio y el First Dates de la cadena hermana: difícil tarea la de buscar un hueco con solvencia. Jorge Javier no lo ha conseguido ni de lejos.