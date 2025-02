Un reportero de ‘El Chiringuito’, agredido y amenazado en el Metropolitano

Indignación en El Chringuito de Jugones. Iñaki Villalón, uno de los periodistas del programa deportivo de Josep Pedrerol, ha sido agredido y amenazado a la salida del Metropolitano por un aficionado del Atlético de Madrid. El reportero se encontraba haciendo entrevistas a los seguidores colchoneros cuando le han atacado por detrás al grito de “ciervo”, “hijo de puta” o “subnormal”.

Villalón ha explicado lo sucedido en su perfil de X. “Esto es lo que he tenido que vivir esta noche mientras hacía mi trabajo en el Metropolitano. Ser agredido y amenazado por unos cobardes que me atacan por la espalda. Es algo que, por desgracia, pasa frecuentemente”, ha comentado.

El periodista encargado de cubrir la actualidad del Atlético de Madrid ha llegado a pedir disculpas por su reacción. “Me he tenido que pensar mucho si publicar esto pero creo que es mi deber como periodista denunciarlo. No estoy orgulloso de mis términos pero los considero un mecanismo de defensa. Mi cámara por puro miedo no es capaz de captar bien toda la secuencia pero…”, ha añadido.

El aficionado rojiblanco le golpea el micrófono y después se encara con el periodista en tono amenazante. Incluso llega a golpearle mediante una patada que logra esquivar como buenamente puede. “Después de ser golpeado por detrás y amenazado al grito de ‘ciervo’, ‘hijo de puta’ o ‘subnormal’ el personaje de la gorra intenta darme una patada de la que yo me aparto a pesar de llegar a impactarme. Simplemente quiero poder hacer mi trabajo, no pido más. Qué pena…”, ha finalizado en su cuenta de X.