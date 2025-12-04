RTVE renuncia al Festival de Eurovisión, no actuará en 2026 junto a Israel

Por primera vez en 64 años, desde que en 1961 se incorporó al Festival de Eurovisión, TVE no estará presente en 2026 en Viena como muestra de rechazo a la participación de Israel. La corporación pública ha defendido en la Asamblea General de la UER este jueves que no estará presente si el organismo internacional respalda la presencia de este país. RTVE esgrime el boicot por la guerra en Gaza y los derechos humanos atacados de forma indiscriminada entre la población civil palestina y el televoto forzado durante los dos últimos años para blanquear el régimen israelí y legitimar un respaldo social europeo.

La decisión de RTVE, con el respaldo del Gobierno, era previsible ante el contexto de protección de Israel por parte de Alemania, Austria o Italia y la tibieza de las cadenas de Francia o Reino Unido, justificando la permanencia de Israel. Junto a España no estará en Eurovisión 2026 Países Bajos. Su cadena pública, AVROTROS ha confirmado que abandona tambien el festival. Irlanda y Eslovenia, que encabezaron la medida, también seguirían los pasos de la televisión española y neerlandesa. Otros países como Islandia o Bélgica también podrían dar este paso. A su vez la UER promovía semanas atrás la vuelta de Moldavia, Bulgaria y Rumanía, que había sido expedientadas por impagos.

La 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, decidía de forma indirecta la presencia de Israel. La aprobación de las nuevas reglas, que contempla limitaciones insuficientes en el televoto, son un apoyo de la permanencia de Israel, sin atenerse a criterios políticos.

Con esta ausencia de España, la primera desde 1961 (una fidelidad a Eurovisión tan solo igualada por la BBC de Reino Unido), RTVE no ofrecerá las galas de 2026. Ni las semifinales, el 12 y 14 de mayo, ni la final del sábado 16. Un mutismo absoluto en muestra de este boicot ratificado hoy y sin vuelta atrás (aunque hasta el día 10 la UER da de plazo para inscribirse en el Festival 2026). TVE celebrará a finales de enero el Benidorm Fest 2026, cuyos aspirantes ya han sido anunciados, aunque el ganador no tendrá el privilegio de representar a España en Viena.

En la asamblea de este jueves la delegación de RTVE solicitó formalmente que todas las votaciones relacionadas con el festival fueran secretas, petición que fue rechazada por la presidencia de la UER. Desde la cadena española se pidió una votación específica para suspender temporalmente a KAN al menos un año por el uso político del festival con el televoto, propuesta que tampoco fue aceptada. El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, declaró ante la Asamblea que, aunque reconoce el esfuerzo de la UER por defender los valores del concurso, las medidas aprobadas sobre las votaciones “resultan claramente insuficientes”. Morales explicó que la grave situación humanitaria en Gaza y la instrumentalización del certamen con fines políticos por parte de Israel imposibilitan mantener Eurovisión como un evento cultural neutral.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ante una jornada tensa ya expresó en redes a primera hora que la UER no habia tomado la medidas necesarias de forma ejecutiva sobre Israel, llevando así al festival y a las cadenas participantes ante “una de las mayores tensiones internas en los 75 años de historia de la organización”. López también critica la falta de sanciones efectivas ante los repetidos incumplimientos de las normas por parte de KAN y la existencia de “dobles raseros” que dañan la credibilidad del festival.

Las nuevas medidas de la UER fueron aprobadas por 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, lo que ha culminado, sin votación sobre la presencia de Israel, en la retirada de RTVE y la cadena de Países Bajos.

Ante la asamblea Alfonso Morales defendía que RTVE asume el boicot “desde el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación en la que nos encontramos y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER”.