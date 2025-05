Rueda de prensa de Melody, responde claro a las artistas que han hablado sobre su actuación

La prometida rueda de prensa prevista para este lunes se ha producido y Melody se ha reafimado en las buenas sensaciones que dio cuando actuó el sábado 17 antes de conocerse que el voto internacional la relegaba al antepenúltimo puesto en Eurovisión 2025. Con un vestido salmón que recordaba al body con el que defendió Esa diva, la de Dos Hermanas se ha mostrado emocionada, conteniendo las emociones, y con las ganas de contar todas sus reflexiones y lo que debía a los espectadores cuando suspendió la agenda prevista a su regreso a España.

Melody resumió con "un ole" su actuación y mantiene esa sensación de lo ofrecido en escena, el resultado de meses de trabajo, y pese a que la votación fue escueta, con 37 puntos en total, solo 10 del televotoy cinco países que nos concedieron puntos de sus jurados.

La sevillana ha agradecido especialmente a todos los artistas de España e internacionales que han alabado especialmente su labor. Sobre todo antecesoras en Eurovisión que comprendían todo lo que hay detrás de los tres minutos de canción. Melody ha agradecido las palabras de Pasora Soler, Ruth Lorenzo o de Chanel, además Malú, Vanesa Martín y tantas amigas que han destacado su labor y la de su equipo. La cantante también ha agredecido la acogida "de España", de la gente. "Esa diva ha conseguido que España vaya a una, a través del arte, nos hace sentir mucho mejor", ha valorado por la respuesta. El mensaje de familias, la ilusión entre niños y mayores, ha sido para ella un estímulo. "No hay galardón más grande para una artista que tener al público de su lado", ha subrayado. "¿A quién no soy agradecida?",, ha preguntado al aire sobre quienes ha dudado de su actitud. "Es un trabajo conjunto y el año que viene habrá un candidato diferente, con otro movimiento. Hay que valorar el trabajo de un equipo que no se ha visto", un equipo que lleva 25 años trabajando con ella. "Un trabajo inteligente, muy bonito, con un mensajde esperanza", resaltó este lunes, agradeciendo en especial al compositor con ella de Esa diva, Alberto Lorite.

"No soy una artista polémica", lo que le ha movido siempre en su carrera ha sido "hacer feliz a la gente". Y que su paso por Eurovisión ha sido un camino de espinas y rosas, como dice su canción, y que tras el festival "estaba agotada", necesitada ver a su hijo (que se parece muchísimo a ella, ha revelado este lunes). Estuvo a tope y pidió irse a su casa el domingo 18 porque "falta le hacía". Todo eso se tradujo en revuelo y especulaciones. Le ha sorprendido mucho, con lamento, "que no se entendiese", por determinados medios, que quisiera estar en su familia, retomar energía y volver.

Melody y el ramo de flores recibido a la llegada a Prado del Rey este lunes / RTVE

Melody ha desmentido que nunca echó a nadie del camerino, ni anécdotas parecidas. "Eso nunca lo he hecho y nunca lo haré". Le ha horrorizado incluso que se dijera que estaba en crisis con su pareja. "Estamos más juntos que nunca", ha incidido. Su respuesta a quienes le han cuestionado su entrega, ha recordado que en todos estos meses ha dedicado todo el tiempo necesario y no faltó a ningún acto que estuviera previsto.

Sobre las polémicas políticas como la presencia de Israel, Melody ha recodado el nacimiento de foro cultural por la paz y el arte de Eurovisión, que es lo que le ha movido para estar en él. "Amo el arte, amo la paz y amo el amor", ha insistido la cantante, desmarcando influencias políticas sobre su resultado y su actuación. Alemania ha sido el país desde donde más escuchas ha tenido Esa diva en Spotify tras España. "Algo bueno hemos hecho", ha destacado sobre los datos de audiencia, la mejor edición en número de espectadores desde hacía 17 años y es lo que subrayaba el director de TVE, Sergio Calderón. En la rueda también estaba presente el presidente de RTVE. La rueda de prensa ha sido conducida por la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, quien ha recordado que Esa diva ha sido la canción del festival más vista en Instragram y la tecera en Youtube. En total, 22 millones de reproducciones tiene la canción de España.

La de Dos Hermanas ha tirado de la oreja a La Revuelta, sin mencionar el prorgrama de David Broncano, por burlarse de lo sucedido y de no poder haber acudido al programa del lunes siguiente. "Hay una doble moral", ha observado la cantante con desagrado. "La salud mental no es un cachondeo. Y respeto a los compañeros y respeto los números de cada uno", ha insistido la representante de Eurovisión, dolida con comentarios que denigraban o bromeaban de forma hiriente su labor.