Estas son las tres series británicas que encarga Disney +

Desde el Reino Unido se incorporarán cuatro producciones, tres de ellas ficciones, para la plataforma Disney + a lo largo del presente año y el resto de la siguiente temporada.

A la espera de ficciones de sello español, tras el estreno en Star de Besos al aire de Mediaset, se prepara una amplia remesa de producciones europeas para la plataforma de Disney y su extensión para adultos, Star.

Las producciones originales del Reino Unido anunciadas son:

Una comedia de aventuras con bandidas: The Ballad of Renegade Nell, la plataforma anuncia que es una historia de "capa y espada" de ocho capítulos para toda la familia, ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, escrita por Sally Wainwright.

La protagonista es una aventurera proscrita, Nell Jackson, que ha sido acusada de asesinato por lo que huye de la justicia y se dedica a asaltar los caminos junto a sus dos hermanas huérfanas, Roxanne y George. La joven está ayudada por "un pequeño espíritu valiente" llamado Billy Blind. Nell comprende que así el destino le ha puesto en el lado de los delincuentes porque ha de ayuda a la reina Ana lo que la llevará a otros desafíos en la Europa continental.

La productora Lookout Point realizará esta serie en los estudios de la BBC.

Un thriller de atracadores y un asesino en serie: Culprits. Esta ficción de ocho capítulos para Star se inspira en el cine negro con momentos de comedia a cargo del director J Blakeson (La desaparición de Alice Creed). Es la historia de unos ladrones que separan sus caminos tras un golpe bien abordado. Un asesino les busca para ajustar cuentas de uno en uno.

El productor ejecutvio es Stephen Garrett (The Undoing, HBO; y El inflltrado, BBC) y producido por Morenike Williams (Killing Eve).

Una comedia sobre la singularidad. Extraordinary, serie de otras ocho entregas para Star conn la firma de Emma Moran. Jen es una joven que vive en un mundo donde todos tienen un superpoder... menos ella, lo que produce un debate interno en una chica que le provoca complejos de inferioridad. Disney + asegura que es un "homenaje al anti-superhéroe que reivindica la auto aceptación". Sally Woodward Gentle, Lee Morris (Killing Eve) y Charles Dawson son los productores ejecutivos.

Estas tres ficciones se suman a otra producción británica, la docuserie factual Save Our Squad, con David Beckham. A lo largo de seis capitulos el ex jugador de Real Madrid y ex capitán del Manchester United y de la selección inglesa se convierte en mentor de un equipo de fútbol base que lucha por sobrevivir en la liga, en los barrios al Este de Londres. El icono del fútbol mundial llevará a los jugadores, a su entrenador y a su comunidad a vivir una aventura transformadora que cambiará sus vidas para siempre.

La series británicas de Disney + se suman a otras diez series de varios países europeos.

Las producciones europeas ya anunciadas para Disney+ son:

FRANCIA

Weekend Family (Disney+)

· Comedia para toda la familia. 8 episodios / 30 minutos. Baptiste Filleul / Elephant Groupe

· Una comedia divertidísima que narra la vida de una nueva familia reconstituida que se reúne cada fin de semana. Pero cuando el padre entabla una relación con una nueva pareja, los fines de semana toman un rumbo totalmente diferente.

Oussekine (Star Original en Disney+)

· Serie dramática limitada, basada en hechos reales. 4 episodios. Antoine Chevrollier / Itinéraire Productions

· Esta potente serie dramática examina los acontecimientos del 5 de diciembre de 1986 que resultaron en la muerte de Malik Oussekine.

· Centrada en la lucha de su familia por obtener justicia, la serie se adentrará en la década de los 80 para comprender el impacto que este drama tuvo en la sociedad francesa de ese momento.

Parallels (Disney+)

· Aventura de fantasía. 6 episodios / 45 minutos. Quoc Dang Tran / Empreinte Digitale

· Un evento misterioso dispersa a cuatro amigos adolescentes en líneas temporales paralelas. Tendrán que darse prisa para volver a casa antes de que su futuro cambie para siempre.

Soprano: Sing or Die (Star Original en Disney+)

· Docuserie. 6 episodios / 50 minutos. Breath Films

· Esta serie permite acceder de forma exclusiva a uno de los artistas de grabación más populares de Francia. Sus seis capítulos contarán la historia del éxito de Soprano, junto con los amigos que han estado a su lado desde sus humildes comienzos en Marsella.

ITALIA

The Good Mothers (Star Original en Disney+)

· Drama policíaco basado en una historia real. 6 episodios / 60 minutos. Stephen Butchard / House Productions y Wildside

· Una perspectiva totalmente nueva en el género policíaco: veremos a la mafia solo desde la perspectiva de las mujeres.

· La serie cuenta la impactante historia real de tres mujeres que nacieron en el seno del clan mafioso italiano más rico y letal y cómo trabajaron con una valiente fiscal para acabar con él. Deben luchar contra sus propias familias por el derecho a sobrevivir y a construir un nuevo futuro para sus hijos.

Boris (Star Original en Disney+)

· Comedia. 6 episodios / 30 minutos. Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo / The Apartment, a Fremantle Company

· Con un divertido formato de programa dentro de un programa, las primeras temporadas de Boris cuentan lo más oculto de un drama médico de bajo presupuesto.

· La nueva temporada reúne al equipo original. Pero no tardan en descubrir que el mundo de la televisión ha cambiado; Las redes sociales, los influencers y las plataformas de streaming dictan la ley, pero ¿cómo se enfrentarán nuestros protagonistas en este nuevo mundo?

The Ignorant Angels (Star Original en Disney+)

· Drama romántico. 8 episodios / 50 minutos. Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, / R&C Productions

· Cuando Massimo, el marido de Antonia, muere en un accidente de tráfico, ella descubre que tenía una aventura con una persona del mismo sexo, un hombre llamado Michele. Aunque está destrozada por la noticia, la puritana Antonia se embarca en una amistad inesperada y conmovedora con Michele y su círculo de excéntricos inadaptados.

ALEMANIA

Sultan City (Star Original en Disney+)

· Thriller policíaco de comedia negra. 8 episodios. Ayla Gottschlich y Aysel Yilmaz / Two Moons Pictures

· Cuando el patriarca de una respetable familia germano-turca desaparece, la cómoda vida de su viuda da un vuelco. Se entera de que su marido era el jefe de una red criminal secreta y se ve arrastrada a un peligroso inframundo. Pero acaba descubriendo que ella y sus hijas tienen un talento innato para los negocios.

Sam - A Saxon (Star Original en Disney+)

· Drama de historia real. 6 episodios. Jörg Winger / Big Window Productions

· Basada en la historia real de la vida de Samuel Meffire, el primer oficial de policía negro de Alemania Oriental, que se convirtió en un fenómeno mediático y en un símbolo de la sociedad moderna en la década de los 90 posterior a la reunificación. Pero unos años después, él mismo terminó entre rejas, como enemigo del estado.

PAÍSES BAJOS

Feyenoord Rotterdam (Star Original en Disney+)

· Serie documental deportiva. 8 episodios. Lusus Media

· Feyenoord es uno de los clubes de fútbol más populares de los Países Bajos. Un club de clase trabajadora con una historia repleta de nostalgia y orgullo. ¿Pero qué ocurrirá esta temporada?

· El funcionamiento interno de un club de fútbol muy cerrado y secreto a pesar de que lo adoran y lo siguen millones de fans en los Países Bajos. Es la primera vez que un club holandés abre sus puertas y permite un acceso total e ilimitado. Hasta ahora.