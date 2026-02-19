El último gesto de James Van Der Beek antes de morir, conmovedor

James Van Der Beek y su esposa, Kimberly, antes de conocerse la enfermedad letal del actor

El fallecido actor James Van Der Beek (Dawson crece) y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia “simple, hermosa y conmovedora”, según ha revelado la viuda.

Van Der Beek falleció el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer de colón. Se casó con Kimberly en 2010 y tienen seis hijos. “Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos” junto a la cama.

Un músico amigo ilustró la íntima ceremonia con Somewhere Over the Rainbow.

El actor reveló en noviembre de 2024 que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó sus redes sociales para concienciar sobre su enfermedad.

La familia del intérprete que dio vida a Dawson inició una recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, que se enfrenta a una situación crítica por el coste del tratamiento del fallecido intérprete.

La iniciativa ha recaudado actualmente 2,8 millones de dólares y entre sus donantes figuras personalidades de Hollywood como Steven Spielberg, Zoe Saldaña, el director de Wicked Jon M. Chu, Derek Hough, Busy Philipps o Jenna Dewan, entre otros.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente Dawson crece, que se emitió de 1998 a 2003.