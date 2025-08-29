La Algaba sigue apostando por las bases del toreo

El singular coso algabeño –que acogió este jueves la presentación de su ciclo taurino- volverá a ser el eje fundamental de las fiestas septembrinas de la localidad ribereña. El serial, que alcanza su XLVI edición, se celebrará los días 13, 14 y 21 de septiembre. Serán tres festejos de erales en los que actuarán doce aspirantes de toda la geografía taurina.

Ni que decir tiene que los tres espectáculos, que constituyen un inmejorable escaparate de la cantera, estarán epilogados de la festiva y concurrida suelta de vaquillas que congrega a todos los jóvenes de la localidad. Pero además de esas capeas que se desarrollarán en la plaza después de cada festejo, el sábado 20 y domingo 21 por la mañana los aficionados podrán medirse con las reses que se soltarán por las calles de la barriada Santa Marta.

Hay que recordar que las fiestas algabeñas están consideradas de interés turístico nacional y este año llegan a su cuarenta y seis edición. Los festejos taurinos tienen como escenario un peculiar coso taurino que suma una mitad construida a base de ruedas de carro y andamios ocupada por las peñas y grupos de aficionados del pueblo y la otra mitad realizada en moderna obra de mampostería.

El ciclo cuenta con un cartel del artista algabeño Jaime Cruz que ha fusionado las señas de identidad taurina de La Algaba en una obra que se ha desvelado a la vez que las combinaciones de reses y aspirantes en el ruedo del peculiar coso algabeño. Es el inicio de una cuenta atrás que concluirá con el tradicional pregón del martes 16 de septiembre –a cargo de las hermanas Francisca y Amparo Torres Aragón- y el encendido del alumbrado el miércoles 17.

Apuesta por la cantera

El alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero, arropado por su equipo de gobierno, numerosas personalidades, novilleros actuantes, caseteros y personas del mundo asociativo y vecinal alabó tanto al pintor como a las pregoneras. “Estamos muy orgullosos de presentar el cartel de la feria de este año, una obra magnífica creada por el talentoso artista Jaime Cruz. Su trabajo ha capturado perfectamente el espíritu y la esencia de nuestra feria. Jaime ha sabido plasmar en este cartel la pasión y el orgullo que todos sentimos por nuestra tierra y nuestras costumbres” señaló Agüera invitando a todos los vecinos al pregón de las hermanas Torres Aragón, dos grandes conocedoras de las tradiciones de La Algaba y muy ligadas al mundo taurino local. “Su profundo amor por nuestras raíces y su compromiso con mantener vivas nuestras costumbres serán un gran regalo para todos nosotros”, señaló el alcalde.

Asimismo, el primer edil resaltó las ganas de “vivir una nueva Feria” que este año contará con una caseta municipal que acogerá numerosos eventos musicales y actuaciones para todos los públicos. Además, se celebrarán pasacalles, encierros infantiles, toros de fuego… “unas actividades pensadas para disfrutar de unos días feriales en familia”, añadió el regidor.

El alcalde de La Algaba, finalmente, también destacó el esfuerzo que realiza el consistorio para que La Algaba vuelva a convertirse en “cuna del toreo” brindando una nueva oportunidad a los jóvenes novilleros.

La singularidad del coso de La Algaba reside en su mitad hecha a base de ruedas de carros. / Rodríguez de la Vega

Las combinaciones de aspirantes y ganaderías de los festejos –que comenzarán a las 18.00 horas- son las siguientes:

Sábado, 13 de septiembre. Novillos de Marqués de Albaserrada para Miguel Ángel Velázquez (Sevilla); David Ramírez, (Huelva); Jairo López (México) y Armando Rojo (Sevilla).

Domingo, 14 de septiembre. Novillos de José Luis Osborne para Daniel Artazos (Valencia); Manuel Díaz, (La Algaba); Nicasio Carbonell, (La Algaba) y Antonio Aparicio, (Jaén).

Domingo, 21 de septiembre. Novillos de Agustín Lunar para Manuel Quintana (Córdoba); Javier Torres Bombita (Sevilla); Pedro Caminero (Palencia) y Cristóbal de Lara (Huelva).