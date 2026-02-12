El Ayuntamiento convocó a las peñas y asociaciones taurinas

Los escaños de los señores capitulares en el Salón Colón de la Casa Grande tuvieron en la tarde de ayer otros inquilinos. El Ayuntamiento de Sevilla había abierto sus puertas para acoger el primer acto de la marca Sevilla es taurina que ya había sido presentada en vísperas de la feria de San Miguel. Ahora tocaba empezar a materializar esa declaración de intenciones con este encuentro, resuelto a modo de debate, que daba voz por primera vez a los aficionados de cara a las autoridades, a los estamentos de la propia ciudad. El teniente de alcalde delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, iba a ser el encargado de abrir fuego. “La marca no podía quedarse en una sucesión de actos taurinos, teníamos que poner la afición en el centro”, señaló Alés afirmando que la sesión constituía “un reconocimiento del Ayuntamiento de Sevilla a su afición” y que pretendía ser “un espacio de reflexión sereno y respetuoso”.

José Luque Teruel, juez en ejercicio y presidente de la plaza de la Maestranza es el coordinador de esta marca que, ahora sí, empieza a rodar en vísperas de una nueva temporada taurina. Este primer encuentro iba a contar con representantes de tertulias, peñas y círculos como Los 13, el Círculo Pablo Aguado, la Tertulia El Porvenir, el Círculo Taurino de Sevilla, la Tertulia Puerta Carmona además de la Tertulia Taurina Universitaria, la Peña Trianera Juan Ortega, la tertulia de Pineda, la de Espartaco o la Peña Eduardo Dávila Miura y el clásico casino Los 40 con su presidente, el garrochista y ganadero Ignacio Sánchez Ibargüen al frente que ofició de decano de los presentes.

El encuentro contó con numerosos representantes de los colectivos de aficionados de la ciudad. / Ismael Rubio

No fue la única cara conocida de un encuentro en el que también se pudo ver a Carlos Javier Trejo, Ignacio Tallón, Ignacio Sánchez Mejías o José González González-Barba entre otros representantes de las bases de la afición. Tampoco faltaron miembros de la prensa especializada, actores de la administración pública o ganaderos como Javier Moya Yoldi además de Ramón Valencia, ex empresario del coso sevillano y apoderado del diestro Javier Zulueta que se dejaba ver por primera vez en un acto público desde la concesión de la plaza a José María Garzón. Salvador Linares, diputado de Plaza en la Real Maestranza o Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta, completaban esa cuota institucional que daba idea de la consideración que se le otorgaba al acto.

Los ponentes iban a ser moderados por el letrado Joaquín Moeckel, director de lidia de un debate que se iba a vertebrar en torno a cuatro temas candentes colocados sobre la mesa: el toro de Sevilla, su torero, la concesión de trofeos y la mejora de la fiesta. Los distintos portavoces, como en una sesión municipal, fueron tomando el uso de la palabra para ir construyendo esa tauromaquia idealizada que debe ser el objetivo. Aunque a veces pueda ser una utopía.