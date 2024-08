Cazalla de la Sierra celebrará su tradicional festejo taurino en septiembre

¿Habrá toros en Cazalla de la Sierra? La localidad serrana, de larguísima tradición taurina, no se quedará sin festejo este año pero éste no podrá celebrarse en la feria de agosto como ha sido costumbre inveterada. La disparidad de la oferta y la demanda entre el Ayuntamiento de la localidad, propietario del coso, y las empresas requeridas o presentadas a organizar el evento ha obligado a tomar esta decisión. Pero la sangre no llegará al río. La concentración de rehalas que se celebra en Cazalla entre el 20 y el 22 de septiembre será el definitivo envoltorio festivo para un cartel para el que ya se encontraría trabajando el equipo de gobierno.

Así lo ha explicado el concejal de Fiestas Mayores, Rubén Espínola, reconociendo que se habían establecido distintos contactos con empresas organizadoras, unos a requerimiento del propio consistorio y otros a iniciativa de dichas empresas. “Los carteles ofertados no eran de la suficiente calidad para lo que hemos tenido en Cazalla en los últimos años” ha subrayado Espínola recordando especialmente la encerrona en solitario de Borja Jiménez en 2023, previa a su lanzamiento como torero de ferias a raíz de su actuación en la Feria de Otoño de Madrid. “Por aquí han pasado toreros como Curro Díaz, Oliva Soto y el mismísimo Morante y no estamos dispuestos a traer cualquier cosa a Cazalla” ha explicado el edil de Fiestas Mayores precisando que “pretendíamos contar con un cartel de mayor calidad”.

En cualquier caso, ha recalcado Rubén Espínola, la localidad serrana no se quedará sin toros en 2024 escogiendo la concentración de rehalas del mes de septiembre. “Nos ha dolido mucho tomar esta decisión pero era la mejor solución” ha añadido el concejal invocando la vocación taurina del pueblo de Cazalla. “No hay mal que por bien no venga y vamos a ganar con el cartel; ya estamos hablando con la delegación del Gobierno y más pronto que tarde podremos anunciar el cartel” ha remachado Rubén Espínola asegurando que el asunto “ya toma otros derroteros”.

La plaza de toros de Cazalla de la Sierra es una de las de mayor solera de la Sierra Norte sevillana. El recinto fue inaugurado el 20 de junio de 1878 y reconstruido en 1942. Se trata de un coso construido en mampostería, ladrillo y madera con forma poligonal. Es de propiedad municipal y tradicionalmente ha celebrado sus funciones taurinas en torno a las fiestas del mes de agosto. El 20 de agosto de 2023, sin ir más lejos, fue escenario de la triunfal encerrona en solitario de Borja Jiménez con toros de Tornay antes de su definitiva eclosión en la feria de Otoño de Madrid. Antes, el 25 de marzo del pasado año, también había abierto sus puertas para acoger una novillada con picadores en la que se anunciaron Manolo Vázquez, Diego Bastos y Manuel Román con un encierro de Virgen María.

Esa tradición taurina de la localidad serrana también se ve reflejada anualmente en las actividades organizadas por el Círculo Recreativo Casino de Cazalla de la Sierra, entidad que predide Antonio Jesús Rosendo. El pasado mes de abril acogió una mesa redonda en la que se analizó el desarrollo de la Feria de Sevilla protagonizada por el propio empresario de la plaza de la Maestranza, Ramón Valencia, acompañado del periodista Luis Carlos Peris, cronista taurino de Diario de Sevilla y el letrado Joaquín Moeckel bajo la moderación de Carlos Navarro Antolín, subdirector de este periódico.