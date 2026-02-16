El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado premia a la infanta Elena

SUCESOS
Este reconocimiento, que alcanza su tercera edición, se instituyó para distinguir a personalidades que contribuyan a la promoción, defensa y dignificación de la tauromaquia

La infanta Elena, el el palco de la Real Maestranza, acompañada de Santiago León, anterior teniente de Hermano Mayor. / Marina Bernal
16 de febrero 2026 - 18:15

El Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado ha galardonado a la Infanta Elena con el Premio a la Defensa y Divulgación de los Valores de Tauromaquia en reconocimiento "a su apoyo constante, público y sostenido a la tauromaquia, así como a su compromiso con la defensa y preservación de una tradición profundamente arraigada en la historia, la cultura y la identidad de España" según ha desvelado la propia entidad en un comunicado.

La entrega de dicho premio, que alcanza su tercera edición, se celebrará el próximo 6 de marzo, a las 19:00 horas, en el Hotel Christine Bedford de Sevilla.

Desde su creación, señala la misma nota, este premio distingue a personalidades "cuya trayectoria haya contribuido de forma relevante a la promoción, defensa y dignificación de la tauromaquia desde una perspectiva cultural, artística y social". En este contexto, señala la misma fuente, "la figura de S.A.R. la Infanta Doña Elena representa un referente institucional de apoyo y continuidad".

El acto de entrega reunirá a representantes del mundo cultural, empresarial, social y taurino, así como a autoridades y personalidades destacadas de la vida sevillana y nacional. El premio será entregado por el propio Pablo Aguado.

"El premio a la difusión de los valores de la tauromaquia subraya el compromiso del Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado con la defensa de la tauromaquia como parte esencial del patrimonio cultural español y con el reconocimiento público de quienes contribuyen, desde distintos ámbitos, a su continuidad y prestigio", concluye la nota.

