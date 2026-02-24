David de Miranda y la Argentina pondrán el acento choquero en los 'Mano a Mano' de Cajasol

El ciclo de los Mano a mano de la Fundación Cajasol llega a su edición número 75 con cartel netamente onubense que intentará buscar conexiones entre el mundo del toro y el flamenco. El acto estará protagonizado por el matador de toros David de Miranda y la cantaora Argentina, un cartel que une a dos grandes valores artísticos de la provincia de Huelva. En esta ocasión, el Mano a mano se celebra en lunes, en concreto el próximo 2 de marzo en el Teatro Cajasol, con entrada por la calle Chicarreros, 1. El acto comenzará a las ocho de la tarde.

El periodista José Enrique Moreno será de nuevo el encargado de conducir este encuentro, que tiene como título El toro y el cante y en el que tratarán de buscar los muchos nexos comunes.

David de Miranda fue el gran triunfador de la pasada Feria de Abril al salir por la Puerta del Príncipe la tarde del 10 de mayo, colocándose en primera línea de atención del aficionado y accediendo a las grandes ferias de la temporada. Alternativado en 2016, abrió la Puerta Grande de Madrid en 2019 y se ha ganado a pulso un lugar relevante en el toreo, superando graves lesiones y percances de envergadura.

María López Tristancho, conocida artísticamente como Argentina, es una de las grandes del flamenco en la actualidad. Onubense de nacimiento, desde muy pequeña comenzó a dar clases de baile flamenco pero muy pronto salió a relucir su potencial para el cante, publicando su primer álbum en solitario en el año 2006. Desde entonces, su carrera no ha parado de crecer, colocándose en la primera fila de este arte con reconocimiento nacional e internacional. Es una artista de gran versatilidad que ha fusionado flamenco con otros géneros como fado o son cubano.

La entrada es libre hasta completar el aforo. NO es necesario retirar invitación.