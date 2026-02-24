David de Miranda recogió el 'Memorial Manolo Vázquez' del Aero

Miranda, junto al teniente general jefe de la Fuerza Terrestre -que le entregó el trofeo- y Enrique Moreno de la Cova, presidente del Aero.

El diestro onubense David de Miranda ha recogido este martes el XIX trofeo Memorial Manolo Vázquez que concede la tertulia taurina del Real Club de Andalucía, el tradicional casino del Aero de la capital hispalense. El torero, revelación de la temporada 2025, recibióla clásica estatuilla del recordado escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte que reproduce al recordado maestro de San Bernardo en una concurrida recepción organizada en la sede social de la entidad que congregó a numerosas personalidades del panorama social y taurino de la ciudad.

Este galardón fue creado para evocar el legado taurino del recordado maestro e San Bernardo y premiar el suceso más destacado de la temporada en el coso del Baratillo. El jurado, que preside Manuel Vázquez Gago, había otorgado el premio por unanimidad valorando “su excelente actuación en la pasada Feria de Abril, que fue premiada con tres orejas y le permitió salir a hombros por la Puerta del Príncipe".

El reconocimiento, en cualquier caso, se suma a los numerosos galardones que está cosechando el diestro de Trigueros en una temporada, la de 2025, en la que llegó a convertirse en torero revelación después de sumar importantes triunfos en plazas como la propia Sevilla, Huelva o Linares pero, especialmente, en la corrida televisada de la feria de Málaga que le dio a conocer al gran público.

La XIX edición de este trofeo Memorial Manolo Vázquez completa una nómina en la que ya figuran los matadores de toros Enrique Ponce, César Rincón, José María Manzanares, Julián López El Juli -dos veces consecutivas-, el toro Arrojado de Núñez del Cuvillo, el novillero Lama de Góngora, los ganaderos Antonio y Eduardo Miura además de los diestros Pepe Moral, Eduardo Dávila Miura, Antonio Ferrera, Juan José Padilla, Pablo Aguado y Juan Ortega y especialmente Morante de la Puebla que ha llegado a alzar la estatuilla en cuatro ocasiones.