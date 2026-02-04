El despacho Martínez-Echevarría presenta en Sevilla su departamento de derecho taurino

El taurino hotel Colón ha acogido este lluvioso miércoles -desafiando la alerta gubernativa- la presentación del departamento de derecho taurino del prestigioso despacho Martínez-Echevarría. El acto, presentado por Carlos Herrera, ha logrado reunir a numerosos representantes del mundillo taurino hispalense y ha servido para marcar las líneas maestras de actuación de este bufete de raíces andaluzas que apuesta por especializar a atención jurídica y las necesidades particulares del planeta de los toros.

Eugenio Martínez-Echevarría, socio director del despacho, ha sido el encargado de introducir esta apuesta señalando que está dirigida a “cubrir las particularidades del sector”. Se trata de una propuesta interdisciplinar, explicó, antes de referir que abarca áreas de derecho como mercantil, civil, laboral, administrativo… “Entendemos que sólo desde una visión global pueden ofrecerse visiones eficaces” añadió Martínez Echevarría declarándose, además de abogados, como aficionados a los toros.

“Nos sentimos interpelados a dar este paso adelante ante la espiral de silencio a la que está condenada el mundo de los toros” enfatizó el letrado dando un repaso a la importancia económica de la tauromaquia. “Parece mentira que un sector con esa importancia no tenga un asesoramiento jurídico y una cobertura acorde a su dimensión; están infraasesorados” añadió Martínez-Echevarría recordando que el espectáculo taurino, el segundo de España por número de espectadores, “está un un limbo social y mediático”. “Defendiendo a los que componéis la fiesta, defendemos la propia fiesta”, remachó el socio director del bufete.

Era el turno de Carlos Herrera que se declaró cliente y amigo del despacho. “Son los responsables de que no esté en la cárcel”, bromeó el director de Herrera en Cope alabando la involucración del despacho y denunciando el ninguneo mediático, publicitario y hasta político del espectáculo taurino haciendo mención a polémicas recientes como ese globo sonda lanzado por el gobierno amenazando la entrada a los toros de los menores de 18 años

Herrera también desveló que Martínez Echevarría va a instaurar un trofeo taurino bajo el nombre Al detalle para el recuerdo que realce y subraye acontecimientos que vayan más allá de triunfos concretos aunque ya existe un galardón con similar denominación, cabría advertir.

Quedaba el turno de Luis Mosquera, encargado del departamento de Derecho Laboral del despacho que además ejerce como presidente de la sección del Derecho de la Tauromaquia del Colegio de Abogados de Madrid. Mosquera confesó sus estrechos vínculos taurinos e hispalenses antes de desgranar el esquema de funcionamiento de este nuevo departamento taurino en una intensa exposición que abarcó todas las áreas del Derecho.

Entre los numerosos representantes del mundo del toro se encontraban los diestros Fernando Cepeda, Eduardo Dávila Miura y Tomás Campuzano, así como ganaderos como José Murube, Aurora Algarra, Antonio Miura, Manuel Tornay, Manuel Vázquez Gago o Julio de la Puerta además de los empresarios Luis y Antonio Garzón Mergelina o el prestigioso apoderado Pepe Luis Segura entre otros muchos nombres propios del planeta de las sedas y los oros.