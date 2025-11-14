Diego Urdiales será apoderado por Israel Vicente

El matador de toros Diego Urdiales ha escogido al periodista y taurino Israel Vicente como nuevo apoderado después de romper con Luis Miguel Villalpando, un hombre clave en su carrera taurina con el que había mantenido un estrecho vínculo profesional en dos etapas distintas: de 2008 a 2011 y de 2013 hasta la temporada 2025.

Urdiales, un torero de gran predicamento en la plaza de la Maestranza en la que cortó oreja en la última Feria de Abril, no se ha prodigado excesivamente en la última campaña aunque su sonado triunfo de Bilbao -plaza clave en su carrera a la que acudió por la vía de la sustitución- mantuvo su nombre en los principales titulares.

Se da la circunstancia de que Israel Vicente -que ha ejercido como jefe de prensa de José Tomás- es hijo de David Vicente Iglesias, quien fuera el primer apoderado de Urdiales, desde su etapa como novillero hasta los primeros años como matador de toros.