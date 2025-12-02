El documental de Mondeño se presenta este miércoles en Sanlúcar la Mayor, su segunda patria chica

El documental Mondeño, el torero místico será presentado este miércoles, día 3 de diciembre en el centro municipal de cultura de Sanlúcar La Mayor a las 19,30 horas. Tras su estreno en Sevilla y su presentación en la Peña Francisco Montes ‘Paquiro’ de Chiclana, la elección de esta localidad no es casual. El torero descansa para siempre en este pueblo, donde pasó largas temporadas en su finca ubicada en el citado municipio junto a Ralf Bunger, su pareja sentimental hasta su muerte e hilo conductor del documental.

El proyecto, dirigido por Juan Belmonte y Rogelio M.Gordo, quiere ahora recalar en la que también consideraba su tierra con el fin de acercarle su vida a los que fueron sus vecinos. En concreto, sus últimos años los pasó entre Sanlúcar y París.

Juan García Mondeño no fue un torero al uso. Ni en el ruedo, ni en su día a día en la España franquista de los años 60. Sobre el albero algunos han llegado a considerarle el eslabón entre la tauromaquia de Manolete y la de José Tomás.

Cartel anunciador de la proyección del documental en el teatro de Sanlúcar la Mayor. / M.G.

Y fuera también tuvo una singular trayectoria pues cuando estaba en la cima del toreo sintió la llamada de Dios y se metió a fraile dominico. Su toma de hábitos se convirtió en un auténtico acontecimiento nacional aireada incluso por el Nodo.

En la obra, el propio Mondeño cuenta los pormenores de su vida, su relación con el mundo del toro, su decisión de entrar en una congregación dominica y su vida junto al que fuera el compañero de su vida: Ralf Bunger.

A su vez, el documental recoge su faceta más familiar y la profesional, a través de numerosas fotografías, reportajes de sus actuaciones en diversas plazas y testimonios de toreros de la época como Curro Romero.

Tras su emisión, en el mismo teatro, se celebrará una mesa redonda en la que participarán el periodista Juan Belmonte, el poeta y compositor José León, el propio Ralf y el torero David de Miranda. En las próximas fechas este documental será emitido por Canal Sur Televisión, cadena que ha participado en la producción.