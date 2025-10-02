Escribano, Moral y Esaú: seis toros de Miura a 'portagayola'

Seis toros. Y los seis de Miura, recibidos a portagayola uno tras otro por los tres espadas que se echaron a la espalda la corrida que cerró la pasada Feria de Abril, que cayó casi entera en mayo. Esa gesta inusual había convertido a los matadores sevillanos Manuel Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández en acreedores del XXI Premio Taurino del hotel Vincci La Rábida Al Detalle para el Recuerdo que recogieron anoche en una concurrida gala, con olor a fin de temporada celebrada en el clásico y muy taurino establecimiento hotelero de la calle Castelar.

El fallo del jurado destacó en su momento “el valor, compromiso y profunda entrega” de los tres toreros señalando que se trata de “un detalle de enorme simbolismo, que engrandece la Feria de Sevilla y honra la tradición de una ciudad que vive y siente el toreo con pasión”. Luis Manuel Halcón, Miguel Serrano, José Murube, Enrique Moreno de la Cova, José María Michavila, Eduardo Dávila Miura, Martina Blatiere, Rocío de la Cámara, Almudena de la Maza, Gabriel Malaver y Juan Antonio Ruiz Espartaco fueron los encargados de fallar este premio bajo la presidencia del director general de la zona sur de Hoteles Vincci, Rafael Calero Gracia, que contó con José Luis García Mera, director de los Vincci La Rábida y Molviedro, para dar fe de las distintas deliberaciones.

Pepe Moral, Esaú Fernández y Manuel Escribano en el paseíllo final de la Feria de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Pero ayer era el momento de entregar estos galardones que constituyen un clásico de la parafernalia taurina sevillana. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, fue el encargado de entregar las distinciones a los tres espadas que afrontaron aquel reto. El eventó contó con la presencia de distintas autoridades, personalidades y representantes del mundillo social y taurino de la ciudad.

Hay que recordar que fue una tarde especialmente feliz para Pepe Moral, que aquel domingo de fuegos regresaba a la plaza de la Maestranza –a la vuelta de un ostracismo personal y taurino– para cortar una oreja de cada uno de los toros que lidió convirtiéndose en uno de los grandes triunfadores de un ciclo que había marcado como punto de no retorno.

Manuel Escribano, por su parte, no pudo recoger el trofeo por tener otro compromiso y fue suplido por Rafael Villanueva, amigo de la familia. El diestro de Gerena se encuentra convaleciente del percance sufrido el pasado domingo en Corella que le obliga a llevar el brazo en cabestrillo por una lesión de clavícula. Aquel día de primavera sorteó el peor lote pero afrontó el reto con la entrega de siempre, incluyendo la doble portagayola. Más suerte tuvo Esaú, que estuvo cerca de cortar una oreja del toro más manejable del envío miureño.

El Premio Taurino Al Detalle para el Recuerdo apoya e intenta reconocer cada año la labor de los participantes en la feria. Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentran las ganaderías de Garcigrande, Victorino Martín y Miura, y los diestros Manuel Escribano, Pablo Aguado, Morante de la Puebla, El Juli y Enrique Ponce, entre otros.

“Con este reconocimiento, Vincci Hoteles reafirma su compromiso con las tradiciones culturales españolas y con la proyección de la tauromaquia como parte esencial del legado patrimonial de Sevilla, reconociendo la excelencia taurina desde el corazón de la capital hispalense”, señalaba ayer Rafael Calero renovando esa condición de casa de los toreros que se anuncian cada año en la Maestranza.