Fabio Jiménez recogió el premio de la tertulia Los 13

La Bodega Reyes de Antonio Romero de Sevilla acogió en la lluviosa noche del miércoles la entrega del trofeo, concedido por la tertulia Los 13, que acredita al diestro riojano Fabio Jiménez como mejor novillero con caballos de la temporada taurina de 2025 en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

El torero, que tomaría la alternativa poco después de esa actuación en Sevilla, recogió el galardón de manos de Carlos Javier Trejo Galván, presidente de este clásico colectivo de aficionados que tradicionalmente ha premiado a los novilleros con picadores más destacados que pasan cada año por el coso sevillano. El joven diestro de Alfaro, de hechio, es el trigésimo segundo premiado en el casi medio siglo de existencia de esta tertulia sevillana.

El jurado, integrado por los miembros de la tertulia, destacó "la clase, el compromiso y la personalidad" que demostró Jiménez en la tarde noche del 26 de junio ante astados de la ganadería de Julio de la Puerta. Fabio Jiménez cortó una oreja pero, más allá del trofeo, dejó una gratísima impresión al aficionado. A falta de la publicación oficial de los carteles, el riojano se presentará como matador de toros en Sevilla en la próxima Feria de Abril estoqueando un encierro de Alcurrucén.

Fabio Jiménez recibe el trofeo de manos de Carlos Trejo, presidente de la tertulia Los 13. / M.G.

Al acto, moderado por el periodista y tertuliano Jesús Bayort, contó con la presencia del diputado de Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Salvador Linares además del prestigioso banderillero Rafael Torres, el diestro retirado Joselu de la Macarena y los ganaderos Julio, Jaime y Pablo de la Puerta. Además de los socios de la tertulia también asistieron representantes del Círculo Taurino de Sevilla, la Tertulia Taurina El Porvenir el Círculo Taurino Puerta Carmona, periodistas, aficionados y amigos.

Mario Triana (1978) fue el primer diestro en recibir el galardón, que representa la Puerta de Toriles del coso del Baratillo. Desde entonces, la nómina de triunfadores es bastante amplia: Pepe Luis Vázquez (1979), Curro Durán (1981), Lucio Sandín (1983), Emilio Oliva (1984), Fernando Cepeda (1986), Domingo Valderrama (1988), Julio Aparicio (1989), Manuel Caballero (1990), Joaquín Díaz (1991), Pedrito de Portugal (1993), Vicente Barrera (1994), Cristina Sánchez (1995), Luis Mariscal (1996), El Juli (1998), Manuel Escribano (2002), Jesuli de Torrecera (2003), Salvador Cortés (2004), Oliva Soto (2006), Miguel Ángel Delgado (2007), Esaú Fernández (2010), Gonzalo Caballero (2012), Lama de Góngora (2013), José Garrido (2014), Roca Rey (2015), Daniel García Navarrete (2018), Rafael González (2019), Manuel Perera (2021), Isaac Fonseca (2022), Curro Durán (2023) y Aarón Palacio (2024).