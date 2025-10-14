El festival benéfico de Guillena se aplaza al 22 de febrero

La coqueta plaza de Guillena será el escenario de este festejo benéfico, aplazado al 22 de febrero.

El III Festival Taurino Benéfico de Guillena, inicialmente previsto para el próximo 18 de octubre, ha sido reprogramado para el domingo 22 de febrero de 2026. La decisión del aplazamiento obedece a la lesión de los matadores Manuel Escribano y David de Miranda, "piezas clave del cartel, cuya ausencia afectaría a la integridad artística del evento anunciado inicialmente", según han explicado los organizadores en una nota de prensa. El festival, eso sí, conservará su carácter benéfico destinando la recaudación a la familia de Loli Romero Florido, vecina de Guillena fallecida recientemente en un trágico incendio en Alcalá de Guadaíra.

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina; empresario local y promotor del festival, Manuel Expósito: el gerente de la empresa Arenas de San Nicasio, Jorge Cutiño; el presidente de la Maestranza, Gabriel Fernández Rey; el representante de la afición local, Juan José López, y el periodista sevillano Emilio Trigo, reunidos el pasado viernes, informaron sobre esta "difícil pero respetuosa decisión”. Todos coincidenron en señalar el "gesto de fidelidad y compromiso que supone aplazar el festival en lugar de sustituir a los toreros lesionados, reafirmando así el respeto hacia los propios diestros y hacia una afición que ha respaldado masivamente el festejo".

"A pesar de haber recibido múltiples ofrecimientos -que la organización agradece públicamente- para completar el cartel, la comisión ha optado por mantener su composición original, apostando por la coherencia y los valores que inspiran esta cita taurina, que cada año crece en prestigio y relevancia social", señala misma nota.

El cartel se mantiene íntegro para la nueva fecha del domingo 22 de febrero: Jesulín de Ubrique, David Fandila El Fandi, Manuel Escribano, David de Miranda, Ginés Marín y el novillero Javier Torres Bombita, triunfador del XXXI Ciclo de Novilladas sin Picadores de la A.A.E.T. Pedro Romero. Las reses pertenecerán a la ganadería de Espartaco y el festejo contará, además, con la actuación en directo del artista Paco Candela.

Jesulín, Escribano y Espartaco asistieron a la presentación del festival de Guillena. / M.G.

Devolución de entradas

Las localidades se habían agotado a las pocas horas de ponerse a la venta colgándose el cartel de no hay billetes con más de dos semanas de antelación sobre la fecha prevista.

Tras el anuncio de aplazamiento del festejo la comisión ha habilitado un plazo para la devolución de dichas entradas hasta el miércoles 22 de octubre, en horario de 09:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Servicios Integrales, (Avda. de Las Pajanosas, nº 58 – Guillena).

En cualquier caso, las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha del 22 de febrero, por lo que quienes deseen conservarlas no necesitarán realizar ningún trámite adicional.