El festival de Pineda anticipa la temporada taurina en la ciudad

Paseíllo sobre la hierba en Pineda en la primera edición de su festival, el 28 de febrero de 2024.

Los matadores de toros Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y el novillero retirado Rodrigo Molina, que estoquearán reses de Gregorio Garzón Valdenebro, encarnan la nómina de actuantes del segundo festival taurino del Real Club Pineda. El evento tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las doce del mediodía y tendrá un matiz especial al organizarse en recuerdo y homenaje del recordado ganadero y rejoneador Rafael Peralta, fallecido el pasado año.

El centauro cigarrero, precisamente, preside el cartel anunciador, obra del fotógrafo David Tack, que muestra al jinete de La Puebla montando a Rumboso XI, un caballo cartujano de pura raza española.

En su primera edición, el 28 de febrero de 2024, el cartel del festival había anunciado a los diestros Eduardo Dávila Miura, Alejandro Talavante -en sustitución de Espartaco-, Daniel Luque, Javier Jiménez, Pablo Aguado y el novillero Rodrigo Molina. El evento, sin un fin benéfico concreto, había sido organizado en homenaje a Pepe Luis Vázquez Silva que recibió el brindis de los actuantes desde el tendido del coso portátil montado para la ocasión. Fue la última aparición pública del querido diestro sevillano que falleció el 26 de julio de ese mismo año a consecuencia de un infarto cerebral.