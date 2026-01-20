El festival taurino del Club Pineda prepara su segunda edición

Será el próximo 28 de febrero; consagrando el carácter bienal que se había marcado el empresario Luis Garzón -hermano del flamante gestor de la plaza de la Maestranza- al frente de este singular festival taurino que volvéra a convertir la característica hierba del hipódromo del Real Club Pineda en un singularísimo ruedo taurino.

Ya se habla, con la lógica cautela de un cartel sin oficializar, de nombres como los de los diestros Juan Ortega, Borja Jiménez, Pablo Aguado o Manolo Vázquez a los que habría que sumar la actuación de algún novillero después de haberse barajado dar sitio a alguno de los alumnos más destacados del grupo de aficionados prácticos que dirige Eduardo Dávila Miura en el propio Club Pineda.

La parafernalia del festival, que en su estreno implicó una amplísima respuesta social, llevará aparejada la demostración de los progresos de esos jóvenes alumnos en un tentadero festivo y familiar que se celebrará al día siguiente, el primero de marzo. Era una de las ideas que habían quedado en el tintero en 2024 pero no pudo llevarse a cabo por los vericuetos administrativos y reglamentarios que llegaron a poner en peligro la viabilidad del propio festejo.

En su primera edición, el 28 de febrero de 2024, el cartel del festival reunió a los diestros Eduardo Dávila Miura, Alejandro Talavante -en sustitución de Espartaco-, Daniel Luque, Javier Jiménez, Pablo Aguado y el novillero retirado Rodrigo Molina, hijo del presidente del propio Club Pineda. El evento, sin un fin benéfico concreto, había sido organizado en homenaje a Pepe Luis Vázquez Silva que recibió el brindis de los actuantes desde el tendido del coso portátil montado para la ocasión. Fue la última aparición pública del querido diestro sevillano que falleció el 26 de julio de ese mismo año a consecuencia de un infarto cerebral.

Fue una auténtica fiesta social que llenó hasta los topes los tendidos de la amplia plaza portátil instalada en los medios del Hipódromo y que se extendió a los puestos y la carpa instalada en las inmediaciones otorgando una insólita envoltura british -tan propia de la entidad- a un festejo taurino que busca afianzar su lugar en la pretemporada taurina hispalense.