Fortes, Ortega y Aguado despedirán a Garzón de la plaza de La Malagueta

La Diputación de Málaga y Lances de Futuro han presentado el cartel de la Corrida Picassiana 2026, que reunirá el próximo 4 de abril, Sábado Santo, a los diestros Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado en la plaza de La Malagueta. En el festejo, que dará comienzo a las 18.00 horas, se lidiarán tres reses de la ganadería de El Pilar y otras tres de la ganadería de Puerto de San Lorenzo.

Es, al menos por ahora, el último festejo organizado por José María Garzón en el coso malagueño que ha pasado a manos de la firma Tauroemoción, ganador del concurso abierto por la Diputación Provincial que decidió no conceder a Lances de Futuro la prórroga que había solicitado. La despedida de Málaga, curiosamente, se produce en víspera del estreno al frente de la plaza de la Maestranza que abrirá sus puertas al día siguiente, Domingo de Resurrección, con un cartel que reúne los nombres de Morante, Roca Rey y David de Miranda que levantarán el telón de una nueva era empresarial.

En el transcurso de la presentación del cartel de la Picassiana e presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que esa cita “siempre es un acontecimiento especial por su colorido y animosidad, y además representa el inicio de la temporada taurina en La Malagueta en un año en el que celebramos el 150 aniversario de la plaza”. Para esta efeméride se han organizado casi medio centenar de acciones que se presentarán en las próximas semanas, explicó. Además, Salado recordó que este será el último festejo de la empresa Lances de Futuro, a la que quiso agradecer el “gran trabajo desarrollado durante las últimas temporadas y hasta el final”.

Cartel de la corrida Picassiana de Málaga, pintado por Jacob Vilató.

Por su parte, José María Garzón, director general de Lances de Futuro, afirmó o que “se ha diseñado el mejor cartel posible para Málaga en esa fecha, con dos figuras consolidadas y con Fortes que está presente en las principales ferias de España y que nunca defrauda en su ciudad”.

Con la rotulación de todos los componentes del festejo, se completa la obra pictórica de Jacob Vilató, que ilustra la corrida y que fue presentada el pasado 12 de febrero. El mismo artista será el encargado de la escenografía principal que adornará las tablas, las cuales tendrán una clara línea continuista con el cuadro que ilustra la corrida, donde el universo picassiano y su relación familiar con el genial artista (es su sobrino nieto) serán ejes principales de la obra. Además, habrá una ambientación musical especial y se engalanarán los palcos como en los últimos festejos de este tipo