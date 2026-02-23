"Toros en Sevilla, una maravilla..." la campaña de Garzón para presentar su apuesta en la Maestranza

Lances de Futuro ha presentado este lunes en Sevilla la campaña publicitaria y el plan de medios para la temporada taurina 2026 en la Real Maestranza de Caballería. El acto, celebrado en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, ha contado con la participación de su presidente, José Luis García-Palacios; el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón; y el director de Comunicación de la empresa, José Manuel Laza en un acto que ha contado con el respaldo del delegado del gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez y la consejera de Canal Sur TV, Lourdes Fuster.

García-Palacios agradeció la elección de Caja Rural del Sur como espacio para dar a conocer la primera campaña de Lances de Futuro en Sevilla, destacando "el valor cultural y económico" que la tauromaquia aporta a la ciudad y la apuesta de esta entidad

Pero fue el equipo de comunicación de Lances de Futuro, que dirige el periodista José Manuel Laza, el que presentó los ejes creativos de la campaña Toros en Sevilla. ¡Una Maravilla! “una propuesta que sitúa a la Real Maestranza como un monumento único, comparable simbólicamente a las grandes maravillas del mundo" señaló Garzón concluyendo que "la campaña reivindica la experiencia irrepetible que supone vivir una tarde de toros en Sevilla, un lugar donde el tiempo se detiene, la emoción no se finge y el arte es verdad”.

Uno de los elementos centrales es un spot audiovisual protagonizado por una niña que, en una biblioteca, descubre un libro sobre las maravillas del mundo hasta llegar a la Maestranza. El vídeo refleja la ilusión, el sueño y la expectación ante la nueva temporada, culminando con el simbólico “cerrojazo” que marca el inicio de una nueva era. "El spot también incorpora un mensaje de apoyo a la presencia de los niños en los toros, defendiendo la importancia de cuidar la afición desde la base", destaca Laza. La pieza ha sido realizada por el equipo creativo de Gonzalo Sánchez, Directo Producciones y Carlos Valera, con la participación de la joven Carmen María López Gutiérrez y la narración de José Luis de Vicente.

Morante es asociado a las pirámides de Egipto en la apuesta publicitaria de Lances de Futuro / Lances de Futuro

Apuesta por lo digital

La estrategia de medios incluye una amplia campaña exterior con 400 banderolas en las calles de Sevilla, combinando imágenes de toreros con monumentos icónicos del mundo: Morante de la Puebla en las Pirámides de Egipto; Roca Rey y Machu Picchu; Juan Ortega asociado al Coliseo de Roma; Pablo Aguado en el Taj Mahal; José María Manzanares en la pirámide de Chichén Itzá; Borja Jiménez y El Vaticano.

Los colores grana, albero y gris evocan la identidad visual de la Real Maestranza. Además, la campaña contará con mupis, mupis digitales, marquesinas y autobuses integrales, reforzando la presencia en los principales puntos de la ciudad.

La mitad de la inversión publicitaria, explicó Laza, se destinará al ámbito digital, con una campaña integral basada en segmentación estratégica, activación por zonas geográficas, intereses culturales y acciones de remarketing. La estrategia combina redes sociales, display, vídeo online y publicidad programática, con el objetivo de llegar a nuevos públicos y reforzar la conexión con la afición, además de contenidos propios como vídeos de los propios toreros.

Durante la presentación también se destacaron dos hitos recientes de gran impacto, acciones que tiene su repercusión publicitaria por sí mismas. La gala del Cartuja Center, que reunió a cerca de 2.000 personas en la presentación oficial de la temporada, convirtiéndose en un evento inédito para la tauromaquia sevillana.

De la misma forma se destacó especialmente la recuperación de la Venta Antequera, "un espacio dedicado al toro bravo que abrirá sus puertas a colegios, colectivos y aficionados, con una inversión de 80.000 euros destinada a generar actividad cultural y social en torno a la fiesta", añadió el jefe de comunicación de Lances de Futuro..

Un spot dedicado a Sevilla

Un segundo spot presentado -el más valorado por los periodistas e invitados a la presentación de la Fundación Caja Rural- pone en valor la identidad de la ciudad, su tradición y su vínculo histórico con la tauromaquia, que tendrá también su reflejo en las redes sociales. La clave es rotular calles y lugares emblemáticos de Sevilla con nombres de toreros que harán el paseíllo esta feria en La Maestranza.

El acto lo iba a cerrar el empresario José María Garzón, quien destacó "la ilusión y la responsabilidad" que supone esta nueva era en la Maestranza, así como el compromiso de Lances de Futuro con Sevilla, su afición y su patrimonio cultural.

Así lo refleja el plan estratégico Maestranza-Sevilla 2026-2030. “Un plan donde ponemos a Sevilla en el centro de todo. Hablar de Sevilla es hablar de una ciudad que respira tradición, arte y sentimiento. Y en ese latido profundo, la tauromaquia ocupa un lugar esencial. Por ese en este último spot dedicado a Sevilla, rotulamos calles y lugares emblemáticos con nombres de toreros”, indicó.

Garzón recordó la política de incentivos para el abonado, con ventajas económicas y una atención preferente, con el objetivo de reforzar el vínculo entre la Maestranza y su público más fiel. “Un plan estratégico para atraer nuevos públicos, especialmente a los jóvenes, mediante iniciativas que faciliten el acceso a la plaza y fomenten el relevo generacional de la afición. Todo ello, sin perder de vista el respeto a la historia y al carácter único de la Maestranza”, concluyó.