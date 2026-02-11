José María Garzón: "Hemos llegado hasta aquí por un milagro de Dios..."

Los carteles ya están en la calle, sometidos al juicio de los aficionados y el termómetro definitivo de unas taquillas que abrirán el próximo 3 de marzo con nueva empresa; seguramente con renovadas ilusiones. Habían sido filtrados antes de esa fastuosa gala celebrada el pasado lunes en el Cartuja Center que, más allá de oficializar las combinaciones de toros y toreros, sirvió de puesta de largo de la firma Lances de Futuro de cara a la ciudad de Sevilla, de su afición, de sus fuerzas vivas...

Pero Garzón, así lo había prometido, iba a comparecer este miércoles para dar un cumplido repaso al argumento, el sentido y la justificación de esos carteles que, después del vino y las rosas de la gala, deben ser desmenuzados y digeridos cuarenta días después del aterrizaje de la firma al frente del coso del Baratillo tal y como destacó José Manuel Laza, jefe de prensa de la nueva empresa

Su gerente puso nota a la feria que ha presentado: "Hay grandes carteles, oportunidad para los jóvenes, ganaderías nuevas... es una feria francamente buena, con una política de precios agresiva, un abono joven y estoy satisfecho por la acogida del público", señaló Garzón que también iba a ser preguntado por la presencia -quizá excesiva- de algunos toreros veteranos como Manzanares y Talavante que figuran como bases de la semana que farolillos. "Ha habido cambios de última hora pero una feria como la de Sevilla tiene que contar con las máximas figuras; hay una gran preferia pero hay que darle gusto a todo el mundo, o a la mayoría, y por eso esos toreros tienen que estar en el abono sevillano", aclaró el empresario.

En ese sentido había que referirse a los ausentes, interpelado por la prensa convocada en el muy taurino hotel Colón. "Tenemos una parte de docencia, de educar al público y es posible que falte algún nombre, de dar alguna tarde menos a esas figuras de campanillas" reconoció el empresario. Se refirió a casos concretos: "A Marco Pérez se le ofreció una cosa que no aceptó. Con Ventura se habló ocho o nueve veces, pidió uno por delante, una ganadería concreta, pero no hubo entendimiento económico; la oferta era superior a la del año pasado...", apostilló el gerente de Lances de Futuro que también se refirió a la ausencia de otros toreros como Fernando Adrián, Ginés Marín, Oliva Soto o Esaú Fernández, que había sonado en la corrida de Miura. "Román cortó su oreja el año pasado y me he decantado por ese nombre; no va a cambiar el público que vaya por uno u otro", argumentó.

¿Había respondido el abono presentado a los planteamientos inciales? "La premura del tiempo, con la incógnita de Morante, había hecho plantear otra feria. Han sido muchas cosas en pocos días, hemos llegado aquí por un milagro de Dios..." enfatizó Garzón refiriéndose a otras circunstancias. "No encontrábamos sitio para presentar los carteles pero las negociaciones han sido positivas; teníamos que contar con algunos toreros a falta de Morante y los acuerdos se han hecho en un despacho, tomando café, por teléfono... nos hemos reunido hasta en los coches pero finalmente nació el niño", bromeó Garzón. "Cada uno tiene su feria en la cabeza y el análisis debe llegar cuando pase, si los toreros nuevos han dado la talla, le hemos dado muchas vueltas a la cabeza y el año que viene tendré otra capacidad porque empezaré a pensar en octubre, no en enero. ¿Son los carteles continuistas? Pues no sé qué decir...", añadió Garzón.

El sí de Morante

Pero... la pregunta del millón era saber como se produjo el sí de Morante que ha otorgado la fachada definitiva al ciclo presentado por el empresario sevillano. Garzón sorprendió al desvelar que el acuerdo se había sellado después de la filtración de la noticia, en torno a ese célebre café compartido en el bar Taquilla que iba a contar con un testigo inesperado. La noticia definitiva iba a conmocionar el mundo taurino, revolucionando la confección de los carteles, en aquel mediodía de enero. "Habían publicado que iba cinco tardes pero no sé de dónde salió. Al final fueron cuatro; venía a verme a mí, tenía que recoger los rastrillos para el festival de La Puebla y así se dedició todo; estoy muy agradecido..."

Se siguió hablando de presentes, de ausentes, de negociaciones... Fue preguntado insistentemente por el caso concreto de Borja Jiménez, por su escasa coincidencia con ciertos toreros como Roca, Ortega, Aguado o Manzanares. "Viene a un mano a mano, está con Morante, Luque y creo que el trato de la empresa ha sido bueno y no tengo ninguna queja del equipo del torero;" replicó Garzón advirtiendo que la naturaleza de las negociaciones estaba lejos de algunas versiones.

Siguió el baile de cifras, de corridas contratadas, de ofertas comparativas... ¿Por qué toreaba Urdiales una sola tarde? "No ha habido planteamiento de una segunda tarde porque las opciones que quedaban no le iban a encajar", señaló el empresario reconociendo que "es un torero del gusto de Sevilla".

Pero había más temas que tratar como la reactivación de la vetusta oficina de la calle Adriano, desalojada por Pagés a finales de diciembre, que el gerente de Lances de Futuro apostó por tener operativa para el 3 de marzo, fecha de la apertura del abono. Y hablando del abono, Garzón espetó que "subir a 600 más sería un éxito total". Los precios, que serán publicados en las próximas horas quedan intactos y no se contemplan lotes de entradas como en la etapa Pagés. "Los precios no se van a subir ni bajar; hay un abono joven -hasta los 23 años- de 350 euros muchísimo más barato y seguramente limitado a unos 400, por orden de llegada, gratuidad para entrar en la Real Venta de Antequera..." añadió el empresario que desveló que el centenario recinto regionalista acogerá la presentación de las corridas que se exhibirán allí en vísperas de la Feria de Abril.

¿Se podía avanzar algo de la televisión? "Se está hablando, seguimos negociando, hablando con los toreros; hay algunos que quieren tele, que no la quieren... mi idea es que estén One Toro y Canal Sur. Al 90% puedo afirmar estarán ambos y a lo mejor otras televisiones interesadas de otras comunidades. Será en festejos concretos, no en la totalidad de la Feria. En Madrid ya se sabe que la tele está antes de negociar y en Sevilla no se sabe; el matiz es clave, fundamental" argumentó Garzón para ubicar el sentido de algunas negociaciones.

El empresario también habló, de la recuperada corrida del Corpus, "una fecha que había que recuperar a lo grande, y lo grande era ese cartel sevillano". Aclaró que nunca contempló el nombre de Juan Ortega, su torero, en el Domingo de Resurrección recalcando que se trataba de un cartel de triunfadores del pasado año. Hasta pidió parecer a la prensa sobre la hora de comienzo de los festejos que el año pasado se ensayó a las siete de la tarde. Había más proyectos en el tintero, la docencia a los aficionados, el estado del campo, la presentación de las corridas y afirmó que se había hablado con todo el mundo. "Se ha atendido a todos, cada uno con su motivo pero todos no podían tener sitio" señaló el gerente de Lances de Futuro. Había llegado el colofón. "Se hace todo con una afición tremenda", apostilló.