Garzón: de la Cartuja a San Lorenzo

El Cartuja center se convirtió el pasado lunes en la pasarela del toreo. Con alguna ausencia sensible -Roca no estuvo, no sabemos si se le esperaba- el gremio de coleta respaldó con su imagen rutilante la propuesta de José María Garzón para estrenarse como empresario de la plaza de la Maestranza de Sevilla.

El objetivo era unir a los estamentos taurinos con los representantes de la sociedad, la política y la cultura para crear un potente escaparate del espectáculo taurino de cara a la ciudad. El objetivo, en ese punto, fue conseguido con creces. La gala mantuvo el tono y el sello de Lances de Futuro y tuvo halo de estreno, vocación de una mudanza de tiempo en los despachos de la calle Adriano -tomados ahora por los albañiles- que coincide con el cambio tranquilo que se vive en la Casa del paseo de Colón bajo el talante y la personalidad del actual teniente, Marcelo Maestre León.

Garzón abre una nueva etapa al frente de la plaza de la Maestranza. / Juan Carlos Muñoz

Con la prensa delante

Apurado el vino y ajadas las rosas tocaba comparecer ante los medios para justificar y explicar las fortalezas y las debilidades de esos carteles que no han despertado tanta unanimidad entre los aficionados. Ya narramos en su momento esas explicaciones de Garzón, que cumplió con el compromiso adquirido con los plumillas 40 días después de la activación del contrato que vincula a Lances de Futuro con la Real Maestranza hasta el 31 de diciembre de 2030.

A partir de ahí se sacan algunas conclusiones: la premura del tiempo ha jugado en contra y, posiblemente, algunos compromisos firmados -se echan de más ciertas tardes para ciertos toreros; se echa de menos algún nombre concreto- se debían a la incógnita de Morante, que se resolvió con el abono abierto en canal en torno al café del bar Taquilla. Se concede el beneficio de la duda…

Garzón también habló de ciertas dificultades para encajar las retransmisiones televisivas que Canal Sur y Onetoro van a compartir en 2026, no sabemos en qué porcentaje. Hay toreros más o menos favorables a la presencia de las cámaras y el asunto de fondo, al final, es el parné. Cuando la retransmisión íntegra de una feria está cerrada antes de negociar con los espadas cambia por completo el escenario. Y el mismo dinerito -unto o suma, que decía Juncal- sirve para redondear los emolumentos.

Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz

Un cartel para un nuevo tiempo

Pero la gala del lunes había estado precedida, en sesión matinal, de la presentación del cuadro que acompaña las combinaciones de toros y toreros preparadas por Garzón. El sencillo acto iba a tener un protagonista inesperado: el mismísimo Morante, motivo e inspiración del cartel que presentó Georg Dokoupil. El torero justificó su presencia, bromeando, como “modelo” del pintor que también derrochó humor. En los corrillos y los apartes el genio cigarrero admitió encontrarse tan “ilusionado” como “preocupado” por la cita contraída en Sevilla por primavera.

Todo el mundo da por hecho que el diestro de La Puebla ampliará esas cuatro -o cinco- corridas de Sevilla en otros cosos de su predilección. Se habla de Jerez -aunque quizá haya aún flecos por cerrar- y hasta de Alicante. Todas las apuestas están en Ronda, reinaugurando su Maestranza de piedra en la inimitable Goyesca. Pero también se habla de Salamanca, El Puerto, Azpeitia… ¿Madrid? El asunto, por ahora, tendrá que esperar.

Pero ya que hablamos de Morante cabría reparar en las dificultades que está encontrando Fiestas Mayores para fijar la fecha definitiva para que reciba el X Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla que no se le pudo entregar en diciembre ni tampoco este mismo lunes, 16 de febrero, tal y como se había intentado hasta el último momento. El asunto se ha dejado aplazado sine die. Lo dejamos ahí.

Pero la semana dio para más: el mano a mano de Curro Vázquez y Pablo Aguado en Cajasol, la presentación del VII Circuito de Novilladas y hasta la donación del traje que vestía Sebastián Castella en la tarde de su única Puerta del Príncipe en la Maestranza, el 30 de septiembre de 2023. El torero, ausente en Sevilla en 2026, lo entregó al teniente de Hermano Mayor del cuerpo nobiliario días atrás en un clima de cordialidad y exento de resquemores.

La parafernalia taurina incluyó el primer encuentro de aficionados y entidades taurinas en el Ayuntamiento de Sevilla bajo la marca Sevilla es taurina. Fue la primera aparición pública de Ramón Valencia que vuelve a emerger en la actualidad taurina en el concurso de la plaza de Zaragoza en comanda, otra vez, con Toño Matilla con el que ya se alió en el fallido asalto al coso santanderino, anterior joya de la corona del imperio de Garzón. Los pesos pesados del empresariado han denunciado el pliego maño. La baraja, como es habitual, se ha roto. Sálvese quién pueda.

A las plantas de la Virgen de la Soledad

Pero esa semana taurina iba a tener un colofón sentimental a las plantas de la Virgen de la Soledad, la misma que estrena los días de Pascua Florida con la saya heliotropo -trufada de lentejuelas toreras- que le ofrendó Antonio Ordóñez. La última dolorosa de la Semana Santa de Sevilla es llevada desde la intimidad de su capilla hasta el altar mayor en el domingo previo al Miércoles de Ceniza para elevarse sobre el cañaveral de cera de su altar de quinario.

Siempre se eligen hermanos, allegados o devotos que pasan algún trance personal especial, a veces dolorosos pero también de gozo. La casualidad quiso que bajo el mismo varal de la parihuela de traslado igualaran a José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla e hijo de torero; a Marcelo Maestre, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza que tiene la Medalla de Oro de la corporación soleana, y al mismísimo empresario del coso sevillano, José María Garzón, que como el resto de sus hermanos figura en las listas de la corporación de San Lorenzo desde hace casi medio siglo. Secretos que tiene la Virgen…