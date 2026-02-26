Lagartijo abandona la huelga de hambre después de pasar por el hospital

Diez días después ha tenido que abandonar el empeño. Javier Moreno Lagartijo ha desistido de continuar con su huelga de hambre después de pasar por el hospital Reina Sofía de Córdoba donde tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado miércoles después de evidenciar síntomas de agotamiento.

"He aguantado diez días en la plaza de toros de Córdoba, no por mantener un pulso con nadie, sino porque me ha dado ánimo mi gente, la gente de mi tierra" ha señalado el torero en las redes sociales aludiendo al pulso mantenido con el empresario José María Garzón, al que demanda una oportunidad para torear en el coso de Los Califas.

"Yo solamente hice lo que me dijeron, ve y pregunta en tu tierra, que no te quieren y las figuras del toreo no quieren torear contigo, durante estos días he podido comprobar que no era así", ha añadido el torero cordobés subrayando la dureza de este periodo. "He aguantado hasta donde he podido", señala explicando que los propios médicos que le atendieron en Reina Sofía le conminaron a concluir esta huelga de hambre.

Lagartijo se deshace en agradecimientos a los aficionados y profesionales del toreo que se han interesado por su estado de salud. El diestro cordobés se refiere especialmente a la llamada de José María Garzón, que estuvo pendiente de su estado a través de su padre. Promete regalarle una imagen de la Virgen que le acompañó durante la protesta.

Esos agradecimientoson especialmente efusivos con Roca Rey -en Córdoba se difundió que había prestado una especial atención al proceso- , Sebastián Castella y Diego Ventura que le mandaron mensajes de ánimo. Lagartijo también llegó a ser visitado in situ por Finito de Córdoba y, sobre todo, por Manuel Benítez El Cordobés al que define como "mi dios".

Sólo queda saber si la protesta del torero, sus exigencias a la empresa Lances de Futuro, tienen algún resultado. Los carteles de la Feria de la Salud de Córdoba no tardarán en ser presentados.