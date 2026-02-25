El torero cordobés Lagartijo, en huelga de hambre, ha tenido que ser ingresado de urgencia

Lagartijo, con las dos orejas, el día de su alternativa en la plaza de Los Califas.

La huelga de hambre que sostenía el matador de toros cordobés Javier Moreno Lagartijo desde el pasado 17 de febrero no ha tenido final feliz. El torero, que ya venía encontrándose indispuesto en las últimas jornadas, ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa poniendo fin a nueve días en los que había acampado a las puertas del coso de Los Califas en demanda de una nueva oportunidad profesional.

El torero ha sido trasladado en ambulancia, visiblemente demacrado. Según apuntan fuentes cercanas al torero, se encontraba en un “débil estado de salud, tiritando, desorientado y con dificultad al hablar” tras pasar tantos días sin ingerir ningún alimento.

Lagartijo exigía a José María Garzón, empresario de la plaza de toros de Córdoba, que le anunciara en la próxima Feria de la Salud esgrimiendo las dos orejas que había cortado el día de su doctorado, el 21 de mayo de 2022 de manos de Talavante y en presencia de Roca Rey con el que compartió salida a hombros. Desde entonces su carrera ha estado confinada al complejo circuito de ruedos peruanos en los que ha podido seguir vistiéndose de luces.

Lagartijo ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital Reina Sofía. / M.G.

"En la puerta grande de mi tierra, la Plaza de Toros de Los Califas, reivindicándome en una huelga de hambre porque el empresario taurino José María Garzón me dice que las figuras del toreo no quieren torear conmigo", señalaba el torero en unas declaraciones a Canal Sur. Según su versión el empresario le había conminado a "preguntar en su tierra" asegurando que las figuras no querían compartir cartel con él.

En estos nueve días ha recibido numerosas visitas de amigos y allegados animándole e interesándose por su estado de salud. La más relevante, en cualquier caso, fue la de Manuel Benítez El Cordobés que le animó a perseverar en su empeño.