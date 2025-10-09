La lesión de clavícula no da tregua a Escribano que cancela sus últimos compromisos

El matador de toros Manuel Escribano se ha visto obligado a dar por concluida su temporada española 2025 debido a la lesión en el hombro derecho que sufrió el pasado 28 de septiembre durante su actuación en la localidad navarra de Corella según ha anunciado su gabinete de prensa a través de un comunicado.

"Tras ser sometido a diversas pruebas médicas, se le ha diagnosticado una luxación grave acromioclavicular con rotura ligamentosa y lesión ósea de Bankart, una afección que compromete la estabilidad del hombro" señala dicha nota precisando que el diesto de Gerena "ha trabajado intensamente bajo supervisión médica con el objetivo de poder reaparecer, pero los dolores, la escasa movilidad y las recomendaciones de los especialistas le han impedido hacerlo, viéndose obligado a poner fin a su temporada española".

Lógicamente, el torero no podrá hacer el paseíllo en los tres últimos compromisos previstos para cerrar su campaña española: el del sábado 11 de octubre en Fregenal de la Sierra; al día siguiente en la feria de San Lucas de Jaén y el sábado 18 de octubre en el festival taurino que se había organizado en Guillena a beneficio de una familia de la localidad.

"A lo largo de su trayectoria, Manuel Escribano ha demostrado una constante entrega y capacidad de superación, enfrentando con entereza numerosas adversidades. En esta ocasión, la complejidad de la lesión, unida a la poca movilidad y los fuertes dolores, hacen necesario un periodo de recuperación completa antes de volver a los ruedos" concluye el comunicado señalando que "el torero agradece profundamente todas las muestras de cariño, apoyo y comprensión recibidas por parte de los aficionados, compañeros y profesionales del mundo del toro".